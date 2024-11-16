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Иран анонсирует и угрожает

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Иран и европейские страны скоро возобновят переговоры о возвращении к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) 2015 года по иранской ядерной программе. Об этом объявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Аракчи.

«Сейчас на уровне европейских стран высказывается интерес в возобновлении переговоров. Мы, вероятно, уже скоро к ним приступим», - сказал Арагчи в эфире гостелерадиокомпании Ирана.

Он также заявил, что Иран примет соответствующие меры в ответ на принятие Советом управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) резолюции, которую Тегеран сочтет враждебной.

«Скоро состоится заседание Совета управляющих [МАГАТЭ]. Есть предположение, что там будет принята антииранская резолюция. Если они примут против нас резолюцию, то получат соразмерный ответ Ирана. Мы примем новые меры в отношении нашей ядерной программы, которые им совсем не понравятся», - сказал Аракчи, напомнив, что в прошлом исламская республика в ответ на все «враждебные» шаги МАГАТЭ ускоряла развитие своей ядерной программы.

14 ноября глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами после встречи с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси заявил, что Тегеран не позволит европейской тройке (Великобритании, Германии и Франции) путем направления антииранских резолюций на рассмотрение в Совет управляющих агентства оказывать на страну давление в вопросах развития ее ядерной программы. Заседание технического комитета Совета управляющих пройдет в Вене с 18 по 22 ноября.

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