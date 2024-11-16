И снова о звонке Шольца Путину

Канцлер Германии Олаф Шольц совещался с президентом Украины Владимиром Зеленским по поводу звонка российскому лидеру Владимиру Путину. Однако Зеленский выступил против этой идеи. Об этом сообщил в соцсетях бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Несколько месяцев назад канцлер Шольц спросил президента Зеленского, будет ли уместен звонок Путину. Зеленский выступил против этой идеи, и Шольц воздержался», - сообщил Кулеба.

Он не уточняет, когда именно все это происходило.

Однако, как заметил экс-глава МИД, после выборов в США Шольц решил, что время пришло, и позвонил российскому президенту. «Зеленский публично, но мягко раскритиковал его за это», - добавил Кулеба.

«Доверие между Зеленским и Шольцем было напряженным. Не забывайте, что Германия является вторым по величине поставщиком военной помощи Украине после США...», - заявил экс-министр.

Разговор Путина с Шольцем состоялся в пятницу. Кулеба, как ранее и Зеленский, оценивает его результаты критически, полагая, что это нарушило дипломатическую изоляцию России и подорвало доверие между лидерами Германии и Украины.

В Берлине пока не комментировали утверждения украинского экс-министра.