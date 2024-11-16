USD 1.7000
EUR 1.7918
RUB 0.0170
Подписаться на уведомления
Восстание в Сухуми: «президент» сбежал в родное село
Новость дня
Восстание в Сухуми: «президент» сбежал в родное село

И снова о звонке Шольца Путину

01:24 607

Канцлер Германии Олаф Шольц совещался с президентом Украины Владимиром Зеленским по поводу звонка российскому лидеру Владимиру Путину. Однако Зеленский выступил против этой идеи. Об этом сообщил в соцсетях бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Несколько месяцев назад канцлер Шольц спросил президента Зеленского, будет ли уместен звонок Путину. Зеленский выступил против этой идеи, и Шольц воздержался», - сообщил Кулеба.

Он не уточняет, когда именно все это происходило.

Однако, как заметил экс-глава МИД, после выборов в США Шольц решил, что время пришло, и позвонил российскому президенту. «Зеленский публично, но мягко раскритиковал его за это», - добавил Кулеба.

«Доверие между Зеленским и Шольцем было напряженным. Не забывайте, что Германия является вторым по величине поставщиком военной помощи Украине после США...», - заявил экс-министр.

Разговор Путина с Шольцем состоялся в пятницу. Кулеба, как ранее и Зеленский, оценивает его результаты критически, полагая, что это нарушило дипломатическую изоляцию России и подорвало доверие между лидерами Германии и Украины.

В Берлине пока не комментировали утверждения украинского экс-министра.

У Ирана разыгрался аппетит: требует у США компенсации в триллион долларов
У Ирана разыгрался аппетит: требует у США компенсации в триллион долларов
01:56 465
Абхазы умрут, но не вернутся. А что выберет Москва?
Абхазы умрут, но не вернутся. А что выберет Москва? главная тема
16 ноября 2024, 23:47 2856
Странности со сливочным маслом и в Азербайджане: кому и за сколько перепродают предприниматели?
Странности со сливочным маслом и в Азербайджане: кому и за сколько перепродают предприниматели? горячая тема; все еще актуально
16 ноября 2024, 17:15 7653
Оппозиция Абхазии: «Все идет к отставке, других условий не принимаем»
Оппозиция Абхазии: «Все идет к отставке, других условий не принимаем» обновлено 23:40
16 ноября 2024, 23:40 9165
Новая русская мечта: коровы в Дубае
Новая русская мечта: коровы в Дубае горячая тема
16 ноября 2024, 16:48 5809
И Китай готовит разрушительную войну против США
И Китай готовит разрушительную войну против США наша аналитика
16 ноября 2024, 20:07 4707
Две солнечные электростанции построят в Азербайджане
Две солнечные электростанции построят в Азербайджане
16 ноября 2024, 22:14 2523
Если Украину принудят к невыгодному миру, могут начаться протесты
Если Украину принудят к невыгодному миру, могут начаться протесты мнение экс-главы МИД Кулебы
16 ноября 2024, 21:05 2696
Президент Израиля отменил поездку на COP29 в Баку
Президент Израиля отменил поездку на COP29 в Баку
16 ноября 2024, 20:28 5369
Поймать за ногу убегающую эпоху
Поймать за ногу убегающую эпоху война миров; все еще актуально
16 ноября 2024, 12:41 3653
Лига наций: Азербайджан не смог обыграть Эстонию и близок к вылету в лигу «D»
Лига наций: Азербайджан не смог обыграть Эстонию и близок к вылету в лигу «D» обновлено 19:54
16 ноября 2024, 19:54 9326

ЭТО ВАЖНО

У Ирана разыгрался аппетит: требует у США компенсации в триллион долларов
У Ирана разыгрался аппетит: требует у США компенсации в триллион долларов
01:56 465
Абхазы умрут, но не вернутся. А что выберет Москва?
Абхазы умрут, но не вернутся. А что выберет Москва? главная тема
16 ноября 2024, 23:47 2856
Странности со сливочным маслом и в Азербайджане: кому и за сколько перепродают предприниматели?
Странности со сливочным маслом и в Азербайджане: кому и за сколько перепродают предприниматели? горячая тема; все еще актуально
16 ноября 2024, 17:15 7653
Оппозиция Абхазии: «Все идет к отставке, других условий не принимаем»
Оппозиция Абхазии: «Все идет к отставке, других условий не принимаем» обновлено 23:40
16 ноября 2024, 23:40 9165
Новая русская мечта: коровы в Дубае
Новая русская мечта: коровы в Дубае горячая тема
16 ноября 2024, 16:48 5809
И Китай готовит разрушительную войну против США
И Китай готовит разрушительную войну против США наша аналитика
16 ноября 2024, 20:07 4707
Две солнечные электростанции построят в Азербайджане
Две солнечные электростанции построят в Азербайджане
16 ноября 2024, 22:14 2523
Если Украину принудят к невыгодному миру, могут начаться протесты
Если Украину принудят к невыгодному миру, могут начаться протесты мнение экс-главы МИД Кулебы
16 ноября 2024, 21:05 2696
Президент Израиля отменил поездку на COP29 в Баку
Президент Израиля отменил поездку на COP29 в Баку
16 ноября 2024, 20:28 5369
Поймать за ногу убегающую эпоху
Поймать за ногу убегающую эпоху война миров; все еще актуально
16 ноября 2024, 12:41 3653
Лига наций: Азербайджан не смог обыграть Эстонию и близок к вылету в лигу «D»
Лига наций: Азербайджан не смог обыграть Эстонию и близок к вылету в лигу «D» обновлено 19:54
16 ноября 2024, 19:54 9326
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться