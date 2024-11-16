Экс-менеджер Uber и глава нефтекомпании – кандидаты Трампа в министры

«Крис является ведущим технологом и предпринимателем в энергетической сфере. Он работал в области ядерной, солнечной, геотермальной и нефтегазовой энергетики», - говорится в заявлении переходной команды Трампа. В документе отмечается, что Райт также войдет в состав Национального совета по энергетике, о формировании которого Трамп объявил в понедельник.

Сейчас пост министра энергетики занимает Дженнифер Грэнхолм. В ведении Минэнерго США находится в том числе ядерный военный комплекс страны.

Кроме того, переходная команда Трампа рассматривает бывшего директора по развитию бизнеса Uber Эмиля Майкла на пост министра транспорта США, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Помимо него, на эту должность могут претендовать члены Палаты представителей Конгресса США Сэм Грейвс (от штата Миссури) и Гаррет Грейвс (от штата Луизиана), а также бывший конгрессмен от штата Висконсин Шон Даффи, работающий сейчас ведущим на телеканале Fox News. Не исключено, что в этом списке появятся и другие фамилии.

По сведениям Reuters, за кандидатуру Эмиля Майкла высказались руководители технологических компаний, поддержавшие Трампа на президентских выборах 5 ноября.

Эмиль Майкл с 2009 по 2011 год работал специальным помощником занимавшего тогда пост министра обороны Роберта Гейтса, в зону ответственности Майкла входили Афганистан, Ирак и Пакистан. В 2013 году он начал работать в компании Uber, представляющей услуги по онлайн-вызову такси, и вскоре стал правой рукой ее генерального директора. В 2017 году Майкл уволился из компании на фоне череды скандалов и судебных расследований после того, как две бывшие сотрудницы Uber обвинили свое бывшее руководство в сексизме и домогательствах.