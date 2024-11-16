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У Ирана разыгрался аппетит: требует у США компенсации в триллион долларов

01:56 465

США должны компенсировать Ирану $1 трлн ущерба за введенные против Тегерана санкции, заявил заместитель по правовым вопросам командующего Корпусом стражей исламской революции генерал Али Шамхани.

«Американцы должны выплатить Ирану компенсацию в $1 трлн за ущерб, который они нанесли нашей стране, сдерживая ее», - приводит его слова пресс-служба иранского Минобороны.

Шамхани заявил, что США начали вводить санкции против Ирана после исламской революции и захвата «шпионского гнезда» (американского посольства в Тегеране), а не после выхода Вашингтона из ядерной сделки. Генерал утверждает, что власти США поддерживали «террористические группировки» на Ближнем Востоке, которые нанесли ущерб национальной безопасности исламской республики.

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