Си готов работать с администрацией Трампа

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин встретились на полях саммита АТЭС в Перу, в гостинице Delfines, где остановилась китайская делегация.

«Китай готов работать с новой администрацией США над поддержанием связи, расширением сотрудничества и устранением разногласий, чтобы стремиться к устойчивому развитию отношений между Китаем и США на благо двух народов»,— сказал Си, при этом не упомянув имени Трампа.

Председатель КНР заявил, что Китай и США должны искать пути «сосуществования двух крупных стран» и что «подход «маленький двор и высокий забор» не подходит для крупных стран», передает «Синьхуа». Он заверил в стремлении Пекина «продолжать традиционную дружбу» между народами. По мнению Си, страны достигнут «значительного прогресса», если будут относиться друг к другу как партнеры и друзья.

Байден же считает, что США и Китаю удалось добиться стабильности в отношениях. «За последние четыре года отношения Китая и США переживали взлеты и падения, но с нами двумя у руля мы также вели плодотворный диалог и сотрудничество и в целом достигли стабильности»,— сказал президент США.