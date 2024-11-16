Американские истребители против иранских дронов: тяжелое сражение в воздухе

В апреле этого года, в ответ на удары по иранскому посольству в Сирии и гибель нескольких высокопоставленных офицеров Корпуса стражей исламской революции, Тегеран нанес ракетно-дроновые удары по Израилю. Во время этих событий пилоты Военно-воздушных сил США столкнулись с крайне сложной ситуацией: впервые в своей практике им пришлось сражаться в ночном небе с роями дронов, что сопровождалось неожиданными рисками.

Подробности этого воздушного боя, первого в своем роде, были раскрыты в материале телеканала CNN. Несколько пилотов, участвовавших в этих событиях, были недавно награждены Пентагоном высокими военными наградами. Напомним, что в ходе ответных ударов Иран применил около 100 баллистических ракет и сотни дронов-камикадзе, включая широко используемые против Украины «Шахеды». Для отражения атак были задействованы истребители ВВС США, а также системы противовоздушной обороны, размещенные на военных базах и кораблях США в регионе. Сообщается, что более 95 процентов иранских ракет и дронов были уничтожены, не достигнув своих целей. Майор Бенджамин Коффи, пилот истребителя F-15 Strike Eagle ВВС США, рассказал, что не ожидал столкнуться с роем дронов в воздухе, да еще и исчерпать свои ракеты в процессе борьбы с ними. По его словам, база, где он проходил службу, получила приказ отразить иранскую атаку на Израиль с использованием всех доступных средств. Майор Коффи и его напарник, капитан Лейси Хестер, совершая опасные маневры на F-15, приблизились к иранскому дрону, летевшему на минимальной высоте, практически незаметному в темноте. Они попытались уничтожить дрон с помощью автоматической пушки истребителя, однако их попытка оказалась неудачной.

«Вы чувствуете, как цель движется, вы чувствуете, что становитесь все ближе и ближе к земле, — сказал Коффи CNN. - Риск был слишком высок, чтобы попробовать еще раз». В конечном итоге американские силы в воздухе и на море, включая Хестера и Коффи, перехватили 70 беспилотников и три баллистические ракеты той ночью. Атака была в значительной степени сорвана. Но пилоты истребителей F-15, офицеры по вооружению и наземный персонал, которые принимали участие в операции и говорили, что порой чувствовали себя подавленными, сражаясь с иранским натиском, что стало первым реальным испытанием ВВС США против длительной и масштабной атаки беспилотников. Истребители провели в воздухе несколько часов той ночью. Ситуация на неназванной военной базе США на Ближнем Востоке была столь же хаотичной: системы ПВО базы сбивали иранские ракеты и беспилотники в небе, а войска были срочно отправлены в бункеры. «Когда мы получили задание на полет той ночью, мы все еще не имели ни малейшего представления, — рассказал Хестер. - Это мог быть просто провал — просто еще один вылет по кругу в ожидании, когда это произойдет». По словам пилота F-15 подполковника Тимоти Коузи, до этого у летчиков-истребителей не было достаточно времени для тренировок против дронoв. «Ударные беспилотники недороги и не представляют большого риска для противника. Они могут посылать их в огромных количествах, и нам приходится задействовать их для защиты мирных жителей и наших союзников, — сказал Коузи. - Мы еще не начали практиковаться в больших масштабах».