Маск провокационно отреагировал на слова Зеленского

Американский бизнесмен Илон Маск, которому будущий хозяин Белого дома Дональд Трамп предложил возглавить Департамент эффективности правительства, прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского, который сказал накануне в интервью, что избранный президент США не сможет заставить Украину сесть за стол переговоров.

«У него прекрасное чувство юмора», - написал миллиардер в соцсети X в комментарии под новостью, в которой приводится высказывание президента Украины.

Кроме того, Маск пообещал «найти и уничтожить» тех, кто обвиняет его в связях с Россией. Он назвал сенаторов-демократов Джинн Шейхин и Джека Рида, потребовавших от Пентагона и генпрокурора проверить информацию о контактах Маска с официальными лицами РФ, в том числе российским диктатором Владимиром Путиным, «марионетками», и задался вопросом, «кто на самом деле заставил их подписать это обращение».

На днях СМИ писали, что Маск начал раздражать некоторых людей в окружении Трампа. Они заявляют, что бизнесмен ведет себя как «сопрезидент» и практически не покидает резиденцию избранного главы США. По словам источников, Маск «наступает на пятки» переходной команде, активно продвигая свое видение политики Трампа на посту президента.