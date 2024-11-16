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Маск провокационно отреагировал на слова Зеленского

10:12 2123

Американский бизнесмен Илон Маск, которому будущий хозяин Белого дома Дональд Трамп предложил возглавить Департамент эффективности правительства, прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского, который сказал накануне в интервью, что избранный президент США не сможет заставить Украину сесть за стол переговоров.

«У него прекрасное чувство юмора», - написал миллиардер в соцсети X в комментарии под новостью, в которой приводится высказывание президента Украины.

Кроме того, Маск пообещал «найти и уничтожить» тех, кто обвиняет его в связях с Россией. Он назвал сенаторов-демократов Джинн Шейхин и Джека Рида, потребовавших от Пентагона и генпрокурора проверить информацию о контактах Маска с официальными лицами РФ, в том числе российским диктатором Владимиром Путиным, «марионетками», и задался вопросом, «кто на самом деле заставил их подписать это обращение».

На днях СМИ писали, что Маск начал раздражать некоторых людей в окружении Трампа. Они заявляют, что бизнесмен ведет себя как «сопрезидент» и практически не покидает резиденцию избранного главы США. По словам источников, Маск «наступает на пятки» переходной команде, активно продвигая свое видение политики Трампа на посту президента.

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