USD 1.7000
EUR 1.7918
RUB 0.0170
Подписаться на уведомления
Абхазы умрут, но не вернутся. А что выберет Москва?
Новость дня
Абхазы умрут, но не вернутся. А что выберет Москва?

Польша подняла истребители в небо

10:35 622

Военное командование Польши подняло в воздух свою и союзную авиацию в связи с масштабным обстрелом Украины российскими оккупантами. Об этом рассказали в Оперативном командовании польской армии.

"В соответствии с действующими процедурами Оперативный командующий Группой вооруженных сил активизировал все имеющиеся в его распоряжении силы и средства, подняты на дежурство очередные пары истребителей, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние высокой готовности", - сказано в сообщении.

Отмечается, что РФ обстреливает объекты на западе Украины крылатыми ракетами, баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами. В Оперативном командовании польской армии подчеркнули, что истребители подняты в воздух для обеспечения безопасности на территориях, которые граничат с опасными регионами.

"Оперативное командование осуществляет мониторинг текущей ситуации, а подчиненные силы и средства находятся в полной готовности к немедленному реагированию", - добавили в ведомстве.

Беспрецедентный накал политических баталий в Баку
Беспрецедентный накал политических баталий в Баку Барт ван ден Хурк и Гюнтер Хермейер комментируют для haqqin.az
10:46 1584
Гендиректор Министерства окружающей среды Израиля в интервью haqqin.az: «Мы готовы поделиться с Азербайджаном»
Гендиректор Министерства окружающей среды Израиля в интервью haqqin.az: «Мы готовы поделиться с Азербайджаном»
11:12 426
Американские истребители против иранских дронов: тяжелое сражение в воздухе
Американские истребители против иранских дронов: тяжелое сражение в воздухе
10:11 2628
И Китай готовит разрушительную войну против США
И Китай готовит разрушительную войну против США наша аналитика
16 ноября 2024, 20:07 6635
Слухи о Хаменеи охватили соцсети
Слухи о Хаменеи охватили соцсети
10:19 2716
Маск провокационно отреагировал на слова Зеленского
Маск провокационно отреагировал на слова Зеленского
10:12 2126
Ракеты упали у резиденции Нетаньяху
Ракеты упали у резиденции Нетаньяху добавлено видео
10:20 6248
У Ирана разыгрался аппетит: требует у США компенсации в триллион долларов
У Ирана разыгрался аппетит: требует у США компенсации в триллион долларов
01:56 4716
Абхазы умрут, но не вернутся. А что выберет Москва?
Абхазы умрут, но не вернутся. А что выберет Москва? главная тема
16 ноября 2024, 23:47 8923
Странности со сливочным маслом и в Азербайджане: кому и за сколько перепродают предприниматели?
Странности со сливочным маслом и в Азербайджане: кому и за сколько перепродают предприниматели? горячая тема; все еще актуально
16 ноября 2024, 17:15 9790
Оппозиция Абхазии: «Все идет к отставке, других условий не принимаем»
Оппозиция Абхазии: «Все идет к отставке, других условий не принимаем» обновлено 23:40
16 ноября 2024, 23:40 10777

ЭТО ВАЖНО

Беспрецедентный накал политических баталий в Баку
Беспрецедентный накал политических баталий в Баку Барт ван ден Хурк и Гюнтер Хермейер комментируют для haqqin.az
10:46 1584
Гендиректор Министерства окружающей среды Израиля в интервью haqqin.az: «Мы готовы поделиться с Азербайджаном»
Гендиректор Министерства окружающей среды Израиля в интервью haqqin.az: «Мы готовы поделиться с Азербайджаном»
11:12 426
Американские истребители против иранских дронов: тяжелое сражение в воздухе
Американские истребители против иранских дронов: тяжелое сражение в воздухе
10:11 2628
И Китай готовит разрушительную войну против США
И Китай готовит разрушительную войну против США наша аналитика
16 ноября 2024, 20:07 6635
Слухи о Хаменеи охватили соцсети
Слухи о Хаменеи охватили соцсети
10:19 2716
Маск провокационно отреагировал на слова Зеленского
Маск провокационно отреагировал на слова Зеленского
10:12 2126
Ракеты упали у резиденции Нетаньяху
Ракеты упали у резиденции Нетаньяху добавлено видео
10:20 6248
У Ирана разыгрался аппетит: требует у США компенсации в триллион долларов
У Ирана разыгрался аппетит: требует у США компенсации в триллион долларов
01:56 4716
Абхазы умрут, но не вернутся. А что выберет Москва?
Абхазы умрут, но не вернутся. А что выберет Москва? главная тема
16 ноября 2024, 23:47 8923
Странности со сливочным маслом и в Азербайджане: кому и за сколько перепродают предприниматели?
Странности со сливочным маслом и в Азербайджане: кому и за сколько перепродают предприниматели? горячая тема; все еще актуально
16 ноября 2024, 17:15 9790
Оппозиция Абхазии: «Все идет к отставке, других условий не принимаем»
Оппозиция Абхазии: «Все идет к отставке, других условий не принимаем» обновлено 23:40
16 ноября 2024, 23:40 10777
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться