Польша подняла истребители в небо

Военное командование Польши подняло в воздух свою и союзную авиацию в связи с масштабным обстрелом Украины российскими оккупантами. Об этом рассказали в Оперативном командовании польской армии.

"В соответствии с действующими процедурами Оперативный командующий Группой вооруженных сил активизировал все имеющиеся в его распоряжении силы и средства, подняты на дежурство очередные пары истребителей, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние высокой готовности", - сказано в сообщении.

Отмечается, что РФ обстреливает объекты на западе Украины крылатыми ракетами, баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами. В Оперативном командовании польской армии подчеркнули, что истребители подняты в воздух для обеспечения безопасности на территориях, которые граничат с опасными регионами.

"Оперативное командование осуществляет мониторинг текущей ситуации, а подчиненные силы и средства находятся в полной готовности к немедленному реагированию", - добавили в ведомстве.