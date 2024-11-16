Атака на завод в Ижевске

Беспилотник атаковал завод в Ижевске. Пострадал один человек. Взрыв произошел в заводском цеху, расположенном по адресу: ул. Ленина, 101.

«На производстве выбило стекла, но серьезных разрушений нет. Персонал эвакуирован. К сожалению, один человек пострадал. Его уже госпитализировали, состояние средней степени тяжести. На месте работают все оперативные службы», - сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.