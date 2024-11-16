Беспрецедентный накал политических баталий в Баку
Ведущие мировые СМИ обсуждают беспрецедентный накал политических баталий, развернувшихся в рамках СOP29 в Баку. Так, представители Германии с нескрываемым облегчением сообщили, что канцлер Олаф Шольц подписал заявление лидеров Коалиции высоких амбиций (High Ambition Coalition) по всеобъемлющему отказу от ископаемого топлива.
Газета Welt напоминает, что на СOP28 в Дубае Шольц отказался поставить подпись под этим документом, а также не поддержал ряд других деклараций альянса промышленно развитых и развивающихся стран из-за отсутствия консенсуса между членами коалиционного правительства ФРГ.
«Но в Баку, - пишет издание Table briefings, - Германия, наконец-то, вернулась в круг амбициозных защитников климата».
Другим сложным вопросом остается десятикратное увеличение помощи государств-доноров развивающимся странам для реализации программ по сокращению выбросов. Судя по исследованиям специалистов, для ограничения выбросов CO₂ и адаптации к изменению климата уже к 2030 году потребуется 2,4 триллиона долларов ежегодно, из которых один триллион будет потрачен в качестве прямой внешней помощи. Однако Китай, вторая по мощности экономика мира, отказывается быть донором.
В комментариях для haqqin.az профессор Барт ван ден Хурк, научный директор Института инновационных решений в области водных ресурсов и недр Deltares (Нидерланды), являющийся также сопредседателем Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), отметил, что нерешенность ряда принципиально важных вопросов может создать немалые сложности в достижение цели ограничить глобальное потепление до 1,5 градуса, согласованной в 2015 году в Париже.
«Достичь полного прекращения использования ископаемого топлива будет очень и очень сложно, - считает Барт ван ден Хурк. - Если бы было легко, давно бы это сделали. Проблема в том, что человечество получало и продолжает получать немало выгод от процессов, приводящих к выбросам углекислого газа. Использование ископаемого топлива, бесконтрольное развитие промышленности и прочее – это материально выгодное дело. Куда сложнее получить такую выгоду от принципиально другой, «зеленой» энергетики. Так что отказ от нефти, газа и угля - задача непростая и требующая значительного времени. И нам необходимо продолжать инвестировать в адаптацию к изменениям климата. Пройдет немало времени, прежде чем меры по снижению глобальной температуры начнут приносить результаты. Процесс адаптации должен быть выстроен таким образом, чтобы государства могли расширять масштабы «зеленой» энергетики в соответствии с темпами экономического развития».
По мнению нидерландского ученого, главной проблемой борьбы с климатическими изменениями на планете является высокая вероятность того, что со временем значительная часть населения планеты будет лишена доступа к основным ресурсам, необходимым для жизни.
«В первую очередь все больше людей в мире не будут иметь доступа к воде, а также к механизмам безопасности в экстремальных ситуациях, - подчеркнул ученый. - Уже сегодня огромное число людей мира столкнулось с нехваткой воды и инструментов защиты от стихийных бедствий. Это и есть главная проблема. Что же касается другой важной задачи COP29, связанной с достижением согласия в вопросе повышения помощи бедным странам для борьбы с глобальным потеплением, то решение по этому поводу было принято еще в 2009 году на Копенгагенской конференции по климату. Тогда 197 государств, подписавших Рамочную конвенцию об изменении климата, договорились, что промышленно развитые государства будут каждый год предоставлять развивающимся странам в форме трансфертных платежей, кредитов и прочего 100 миллиардов долларов климатических денег. Цель была достигнута в 2022 году с двухлетним опозданием. Но с 2025 года потребуется последующее финансирование. И если КНР откажется от дальнейшего финансирования, то процесс борьбы с климатическим изменением столкнется с немалыми трудностями. Дело в том, что за последние 20 лет экономическое положение многих стран сильно изменилось. И теперь возникает закономерный вопрос: а не должна ли такая страна, как Китай, быть на стороне стран-доноров?»
По мнению профессора Барта ван ден Хурка, Киотский протокол определил, какие именно страны должны быть донорами, а какие - реципиентами. И пока нет договоренностей, изменить эти принципы невозможно.
«Поэтому сначала нам нужно прийти к соглашению, чтобы изменить условия договора, - говорит ученый. – Но мы не можем ждать, что кто-то согласится, пока не согласятся все. В список стран-доноров входят 43 промышленно развитых страны ОЭСР и Европейского союза. Однако многие страны, которые тридцать лет назад считались развивающимися, сейчас являются чрезвычайно богатыми. Речь идет о Китае, Саудовской Аравии, ОАЭ, Катаре… К примеру, ВВП «развивающегося» Катара составляет 87.840 доллара на душу населения, а у «страны-донора» Португалии – только 27.275 доллара. Объем выбросов CO₂ у одного Китая лишь ненамного уступает всему Евросоюзу. Сегодня Саудовская Аравия выбрасывает в атмосферу 22,3 тонны на душу населения, а Германия – 8,9 тонны. Но ФРГ еще с 90-х годов ХХ века выплачивает как донор климатическую помощь, а Саудовская Аравия считается развивающимся государством и входит в разряд стран-получателей помощи. Так что вопрос вполне объективный: почему Китай, являющийся крупнейшим источником выбросов CO₂ и второй экономикой мира, все еще остается в группе развивающихся стран вместе с Суданом, Бангладеш и Сальвадором?»
В то же время, нидерландский ученый отметил, что в процессе борьбы с климатическими изменениями нет государств, нарушающих международные обязательства.
«Ни одна страна этого не делает, поскольку конвенция в принципе является добровольной, - подчеркнул Барт ван ден Хурк. - Мы взяли на себя обязательства по достижению цели и оставляем за отдельными странами право определять, как они к ней придут. Поэтому нельзя сказать, что какая-то страна ее нарушает. Думаю, что в Баку найдет решение и вопрос финансирования».
С мнением нидерландского ученого согласен и Гюнтер Хермейер, известный биолог и активист международной организации Nuclear Information and Resource Service (NIRS).
«Действительно, проблема Китая существует и требует своего решения, - отметил он. - Ситуация такова, что Китай все еще хочет, чтобы его считали развивающейся страной, и, соответственно, не хочет участвовать в платежах развивающимся государствам. Но за последние годы КНР добилась значительного экономического развития и стала одним из крупнейших в мире эмитентов CO₂. Поэтому Китай должен участвовать в платежах так называемым развивающимся странам. Возможно, этот вопрос удастся решить с помощью Всемирного банка, международных банков развития и других финансовых институтов».
Гюнтер Хермейер отметил, что главная цель его участия на СOP29 в Баку — это противодействие «ядерному лобби», стремящемуся доказать мировой общественности, что АЭС производят «чистую» энергию.
«Ядерная энергия никогда не сможет помочь в решении климатического кризиса, - заявил Хермейер, отвечая на вопрос корреспондента haqqin.az. - Эту позицию особенно важно представлять на таких международных встречах, как СOP29 в Баку. Власти Германии официально объявили своей стратегической целью 100-процентный переход к 2035 году на возобновляемые источники энергии (ВИЭ). В прошлом году в ФРГ почти 50 процентов электроэнергии было выработано из ВИЭ. В настоящее время мы находимся в ситуации, когда коалиционное правительство Германии уже не существует в том виде, в котором оно существовало месяц назад. Возможно, следующим будет правительство консерваторов, которые также согласны с декларированной климатической целью. В то же время немецкие консерваторы пытаются представить атомные электростанции как «зеленую» энергию и, соответственно, продлить сроки их эксплуатации. Понятно, что политики ищут простые способы достижения целей, но при этом напрочь не замечают «слона в комнате» - загрязнения среды при добыче урана, радиоактивных отходов и, самое главное, высокого уровня выбросов CO₂ на всем протяжении - от добычи радиоактивного топлива для АЭС до эксплуатации станций.
В Баку мы организовали пресс-конференцию, презентации, разные встречи с представителями стран и организаций, в ходе которых привели данные исследований, подтверждающих, что атомная энергетика не имеет ничего общего с возобновляемыми, безопасными и экологичными видами выработки энергии. Это – крайне опасная подмена понятий. В борьбе с изменением климата ядерная энергетика не только неэффективна, но и, если рассмотреть всю топливную цепочку, является чистым производителем парниковых газов.
Увеличение числа объектов ядерной энергии для существенного сокращения выбросов парниковых газов обойдется в триллионы долларов, создаст десятки тысяч тонн смертельных высокоактивных радиоактивных отходов, будет способствовать дальнейшему распространению материалов ядерного оружия, примерно раз в десятилетие будет приводить к авариям масштаба Чернобыля или Фукусимы и, самое главное, растратит необходимые ресурсы для реализации осмысленной политики в области изменения климата. Вот почему мы стремимся к 100-процентному использованию возобновляемых источников энергии, а не к новому появлению атомных электростанций в Германии и во всем мире».