Беспрецедентный накал политических баталий в Баку

Ведущие мировые СМИ обсуждают беспрецедентный накал политических баталий, развернувшихся в рамках СOP29 в Баку. Так, представители Германии с нескрываемым облегчением сообщили, что канцлер Олаф Шольц подписал заявление лидеров Коалиции высоких амбиций (High Ambition Coalition) по всеобъемлющему отказу от ископаемого топлива. Газета Welt напоминает, что на СOP28 в Дубае Шольц отказался поставить подпись под этим документом, а также не поддержал ряд других деклараций альянса промышленно развитых и развивающихся стран из-за отсутствия консенсуса между членами коалиционного правительства ФРГ. «Но в Баку, - пишет издание Table briefings, - Германия, наконец-то, вернулась в круг амбициозных защитников климата».

Другим сложным вопросом остается десятикратное увеличение помощи государств-доноров развивающимся странам для реализации программ по сокращению выбросов. Судя по исследованиям специалистов, для ограничения выбросов CO₂ и адаптации к изменению климата уже к 2030 году потребуется 2,4 триллиона долларов ежегодно, из которых один триллион будет потрачен в качестве прямой внешней помощи. Однако Китай, вторая по мощности экономика мира, отказывается быть донором. В комментариях для haqqin.az профессор Барт ван ден Хурк, научный директор Института инновационных решений в области водных ресурсов и недр Deltares (Нидерланды), являющийся также сопредседателем Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), отметил, что нерешенность ряда принципиально важных вопросов может создать немалые сложности в достижение цели ограничить глобальное потепление до 1,5 градуса, согласованной в 2015 году в Париже. «Достичь полного прекращения использования ископаемого топлива будет очень и очень сложно, - считает Барт ван ден Хурк. - Если бы было легко, давно бы это сделали. Проблема в том, что человечество получало и продолжает получать немало выгод от процессов, приводящих к выбросам углекислого газа. Использование ископаемого топлива, бесконтрольное развитие промышленности и прочее – это материально выгодное дело. Куда сложнее получить такую выгоду от принципиально другой, «зеленой» энергетики. Так что отказ от нефти, газа и угля - задача непростая и требующая значительного времени. И нам необходимо продолжать инвестировать в адаптацию к изменениям климата. Пройдет немало времени, прежде чем меры по снижению глобальной температуры начнут приносить результаты. Процесс адаптации должен быть выстроен таким образом, чтобы государства могли расширять масштабы «зеленой» энергетики в соответствии с темпами экономического развития».

По мнению нидерландского ученого, главной проблемой борьбы с климатическими изменениями на планете является высокая вероятность того, что со временем значительная часть населения планеты будет лишена доступа к основным ресурсам, необходимым для жизни. «В первую очередь все больше людей в мире не будут иметь доступа к воде, а также к механизмам безопасности в экстремальных ситуациях, - подчеркнул ученый. - Уже сегодня огромное число людей мира столкнулось с нехваткой воды и инструментов защиты от стихийных бедствий. Это и есть главная проблема. Что же касается другой важной задачи COP29, связанной с достижением согласия в вопросе повышения помощи бедным странам для борьбы с глобальным потеплением, то решение по этому поводу было принято еще в 2009 году на Копенгагенской конференции по климату. Тогда 197 государств, подписавших Рамочную конвенцию об изменении климата, договорились, что промышленно развитые государства будут каждый год предоставлять развивающимся странам в форме трансфертных платежей, кредитов и прочего 100 миллиардов долларов климатических денег. Цель была достигнута в 2022 году с двухлетним опозданием. Но с 2025 года потребуется последующее финансирование. И если КНР откажется от дальнейшего финансирования, то процесс борьбы с климатическим изменением столкнется с немалыми трудностями. Дело в том, что за последние 20 лет экономическое положение многих стран сильно изменилось. И теперь возникает закономерный вопрос: а не должна ли такая страна, как Китай, быть на стороне стран-доноров?» По мнению профессора Барта ван ден Хурка, Киотский протокол определил, какие именно страны должны быть донорами, а какие - реципиентами. И пока нет договоренностей, изменить эти принципы невозможно. «Поэтому сначала нам нужно прийти к соглашению, чтобы изменить условия договора, - говорит ученый. – Но мы не можем ждать, что кто-то согласится, пока не согласятся все. В список стран-доноров входят 43 промышленно развитых страны ОЭСР и Европейского союза. Однако многие страны, которые тридцать лет назад считались развивающимися, сейчас являются чрезвычайно богатыми. Речь идет о Китае, Саудовской Аравии, ОАЭ, Катаре… К примеру, ВВП «развивающегося» Катара составляет 87.840 доллара на душу населения, а у «страны-донора» Португалии – только 27.275 доллара. Объем выбросов CO₂ у одного Китая лишь ненамного уступает всему Евросоюзу. Сегодня Саудовская Аравия выбрасывает в атмосферу 22,3 тонны на душу населения, а Германия – 8,9 тонны. Но ФРГ еще с 90-х годов ХХ века выплачивает как донор климатическую помощь, а Саудовская Аравия считается развивающимся государством и входит в разряд стран-получателей помощи. Так что вопрос вполне объективный: почему Китай, являющийся крупнейшим источником выбросов CO₂ и второй экономикой мира, все еще остается в группе развивающихся стран вместе с Суданом, Бангладеш и Сальвадором?»

В то же время, нидерландский ученый отметил, что в процессе борьбы с климатическими изменениями нет государств, нарушающих международные обязательства. «Ни одна страна этого не делает, поскольку конвенция в принципе является добровольной, - подчеркнул Барт ван ден Хурк. - Мы взяли на себя обязательства по достижению цели и оставляем за отдельными странами право определять, как они к ней придут. Поэтому нельзя сказать, что какая-то страна ее нарушает. Думаю, что в Баку найдет решение и вопрос финансирования». С мнением нидерландского ученого согласен и Гюнтер Хермейер, известный биолог и активист международной организации Nuclear Information and Resource Service (NIRS). «Действительно, проблема Китая существует и требует своего решения, - отметил он. - Ситуация такова, что Китай все еще хочет, чтобы его считали развивающейся страной, и, соответственно, не хочет участвовать в платежах развивающимся государствам. Но за последние годы КНР добилась значительного экономического развития и стала одним из крупнейших в мире эмитентов CO₂. Поэтому Китай должен участвовать в платежах так называемым развивающимся странам. Возможно, этот вопрос удастся решить с помощью Всемирного банка, международных банков развития и других финансовых институтов». Гюнтер Хермейер отметил, что главная цель его участия на СOP29 в Баку — это противодействие «ядерному лобби», стремящемуся доказать мировой общественности, что АЭС производят «чистую» энергию.