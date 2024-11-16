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Россия арестовала экс-министра обороны Грузии

11:01 1025

Российские правоохранители переобъявили в международный розыск экс-министра обороны Грузии Давида Кезерашвили, которому заочно предъявлено обвинение в «особо крупном мошенничестве».

Как уточняет СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах, суд в Москве избрал ему заочный арест.

«Кезерашвили Давид Шотаевич внесен в базу розыска МВД РФ, он объявлен в международный розыск по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Кроме того, столичный суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу заочно», - заявил собеседник агентства.

В Лефортовском суде Москвы подтвердили факт заочного ареста в отношении экс-министра обороны Грузии. Представители Кезерашвили это решение не обжаловали, и «оно вступило в законную силу». В розыскной карточке МВД в отношении Кезерашвили указано, что он «является фигурантом двух уголовных дел и был переобъявлен в уголовный розыск».

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