Гендиректор Министерства окружающей среды Израиля в интервью haqqin.az: «Мы готовы поделиться с Азербайджаном»

«Для моей страны участие в COP29 имеет большое значение. Израильская делегация, в которую входят представители двадцати компаний, участвует во многих обсуждениях, проводит встречи, налаживает новые связи, - сказал он. – Даже в разгар войны Израиль продолжает участвовать в международной борьбе с климатическими изменениями».

В борьбе с климатическими изменениями Израиль разработал и применяет самые современные инновации и высокотехнологичные промышленные решения и готов поделиться ими с Азербайджаном и другими странами.

По словам Ассафа Язди, очень интересным и познавательным получился круглый стол руководителей и высокопоставленных представителей государств, обсуждавших вопросы сокращения выбросов в атмосферу. В его работе, наряду с министром экологии Израиля, участвовали советник президента США по вопросам климата, президенты Северной Македонии, Того, премьер-министр Бельгии, посланники по вопросам климата Франции, Норвегии, Международного валютного фонда…

Как подчеркнул Язди, израильские специалисты продолжают работу над эффективными технологиями по борьбе с глобальным потеплением.

«Знаете, Израиль — страна инновационная, - отметил он. - У нас много инноваций в сфере изменения климата. Это касается проблем нехватки воды в сельском хозяйстве, опустынивания, управления отходами, загрязнения воздуха... То есть к решению всех этих проблем у нас есть свои технологические ключи. В Баку мы имеем возможность не только показать их, но и определить перспективы экспорта этих инноваций и внести тем самым вклад в адаптацию к изменению климата на планете».

Как отметил генеральный директор Министерства защиты окружающей среды, в ближайшие месяцы в Израиле будет принят закон о климате, который установит правила и стандарты относительно изменения климата как в плане сокращения уровня выбросов, так и адаптации к климатическим изменениям.

«В конце сентября был принят новый закон о налоге на выбросы углерода, что способствовало более ответственному подходу нашей промышленности к выбросам СO2, - отметил Ассаф Язди. - Глобальные климатические изменения — это общая проблема для всех стран. Ливни, ураганы, засуха, волны жары не знают границ и регионов. И решить эту мировую задачу, снизить ущерб и тяжелые последствия мы можем только общими усилиями. В этом плане мы заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджаном по самому широкому спектру вопросов борьбы с глобальным потеплением. Мы поставили перед собой цель полностью перейти к 2050 году на возобновляемые источники энергии. И с помощью инновационных методов и технологий движемся в этом направлении. Эти технологии вполне применимы к условиям Азербайджана, где, как и в Израиле, много солнечных дней».