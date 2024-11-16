Арестованный российский блогер едет на войну

Суд приостановил уголовное дело о насилии против полицейского в отношении Z-блогера Егора Гузенко, известного как Тринадцатый, так как тот решил отправиться на войну с Украиной. Арестованный подписал контракт с Минобороны, после чего его освободили из СИЗО. В ближайшее время Гузенко поедет на фронт, где будет воевать в «составе одного из штурмовых подразделений», сообщается в телеграм-канале блогера.

5 октября Гузенко задержали в Петропавловске во время празднования Дня города. На тот момент он уже находился в розыске за хулиганство (часть 2 статьи 213 УК). Блогер оказал сопротивление, после чего против него возбудили еще одно уголовное дело — о применении насилия в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК). 7 октября суд отправил его в СИЗО. По новому обвинению ему грозило до пяти лет лишения свободы.

Baza писала, что Гузенко задержали из-за того, что он отказался проходить медосвидетельствование на наркотики — у него в кармане был обнаружен сверток с неизвестным веществом. Канал также утверждал, что блогеру предложили подписать контракт с Минобороны и стать штурмовиком сразу после задержания, однако тот отказался и объяснил это тем, что «на информационном фронте он нужнее».

Источники говорили, что правоохранители давно знали о местонахождении Гузенко, однако в силу разных причин не трогали его. Все изменилось после того, как он опубликовал серию эмоциональных видеороликов с жесткой критикой президента Владимира Путина и военного руководства. Гузенко обвинил главу государства в том, что тот не начал полномасштабную войну в 2014 году, что, по его мнению, и «привело к нынешнему кризису в Украине».