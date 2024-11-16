Российские ракеты убили жителей Николаева. В МИД Украины отреагировали
Российская армия нанесла удар по жилому сектору Николаева, в городе двое погибших и раненые, среди которых дети. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.
По его словам, по состоянию на сейчас известно о шести пострадавших, два человека погибли. Как уточнил городской глава, погибшие - женщины.
"Есть повреждения в жилом секторе..." - добавил Сенкевич.
По данным главы Николаевской ОГА Виталя Кима, один ребенок госпитализирован, второму оказывается психологическая помощь.
В Силах обороны юга Украины рассказали, что утром Россия атаковала юг ракетами разных видов и дронами-камикадзе типа Shahed 131/136.
"Повреждены энергетические объекты, жилые дома и объекты инфраструктуры. Есть пострадавшие среди мирного населения", - говорится в сообщении.
Также военные добавили, что вечером 16 ноября враг нанес ракетный удар по инфраструктурному объекту в Николаеве.
В Одессе по состоянию на 09.00 по местному времени проблемы со светом и отоплением, водоснабжением, не работает общественный электротранспорт.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что президент РФ Владимир Путин этим ударом "ответил всем западным политикам, которые в последнее время звонили ему и посещали".
"Это настоящий ответ Путина всем, кто в последнее время звонил и посещал его. Нам нужен мир через силу, а не умиротворение", - отметил Сибига.