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Российские ракеты убили жителей Николаева. В МИД Украины отреагировали

11:33 204

Российская армия нанесла удар по жилому сектору Николаева, в городе двое погибших и раненые, среди которых дети. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

По его словам, по состоянию на сейчас известно о шести пострадавших, два человека погибли. Как уточнил городской глава, погибшие - женщины.

"Есть повреждения в жилом секторе..." - добавил Сенкевич.

По данным главы Николаевской ОГА Виталя Кима, один ребенок госпитализирован, второму оказывается психологическая помощь.

В Силах обороны юга Украины рассказали, что утром Россия атаковала юг ракетами разных видов и дронами-камикадзе типа Shahed 131/136.

"Повреждены энергетические объекты, жилые дома и объекты инфраструктуры. Есть пострадавшие среди мирного населения", - говорится в сообщении.

Также военные добавили, что вечером 16 ноября враг нанес ракетный удар по инфраструктурному объекту в Николаеве.

В Одессе по состоянию на 09.00 по местному времени проблемы со светом и отоплением, водоснабжением, не работает общественный электротранспорт.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что президент РФ Владимир Путин этим ударом "ответил всем западным политикам, которые в последнее время звонили ему и посещали".

"Это настоящий ответ Путина всем, кто в последнее время звонил и посещал его. Нам нужен мир через силу, а не умиротворение", - отметил Сибига.

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