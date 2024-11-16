Бирол рассказал в Баку о глобальном просчете

С ужасным признанием на пресс-конференции в рамках COP29 выступил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол. По его словам, за последние годы в глобальном масштабе были созданы значительные источники возобновляемой энергии, которую, тем не менее, невозможно подвести к потребителям, поскольку нет… сетей, способных принять такие мощности. Как отметил Бирол, в данный момент к подключению к глобальным сетям готовы 3.000 ГВт «зеленой» энергии, но есть проблемы в системе ее передачи.

Парадоксально, но факт: глава МЭА, неизменно выступающий за форсирование энергоперехода, публично признается, что задержка энергоперехода связана с тривиальным прочетом в глобальном масштабе. Даже в годы советского «планового хозяйства», которое по сей день символизирует разгильдяйство, невозможно было представить картину, когда все условия для выработки необходимой электроэнергии выполнены качественно и в срок, а вот для ее доставки не хватает… обычных кабелей. Мир, конечно же, справится с этой задачей, однако наверстывать упущенное будет непросто. Поскольку надо учесть также и проекты в области возобновляемой энергетики, которые получили окончательные инвестиционные решения или находятся в процессе разработки. К тому же, по данным Международного энергетического агентства, даже при консервативной оценке мировая мощность в сфере возобновляемой энергетики увеличится к 2030 году в 2,7 раза. Это хорошая новость. Однако в том же 2030 году для интеграции ВИЭ при переходе на чистую энергию потребуется сеть протяженностью 25 миллионов километров. А к 2040 году по взятым обязательствам необходимо создать еще 65 миллионов километров сетей. Да, тысячи гигаватт чистой энергии и десятки миллионов километров сетей – это впечатляющие показатели. Такая инициатива имеет стратегическое значение и позволит не только устранить ограничения «зеленой» инфраструктуры, но и поможет поддержать развитие возобновляемой энергетики, упростить интеграцию большего объема «зеленой» энергии в сеть и обеспечить устойчивый баланс между энергоснабжением и спросом.