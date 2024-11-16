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Абхазы умрут, но не вернутся. А что выберет Москва?
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Абхазы умрут, но не вернутся. А что выберет Москва?

«Президент» Абхазии протестующим: Не надо злить Россию

обновлено 14:51; видео
14:51 2547

Те, кто хотел устроить "государственный переворот" в Абхазии, "не улучшат отношения с Россией", заявил так называемый президент сепаратистского образования Аслан Бжания.

"Надо вспомнить, что Россия — наш единственный стратегический партнер. Надо помнить о той помощи, которую нам оказывают. Люди с российскими флагами пришли на митинг, который перешел в массовые беспорядки. Это лицемерие. Вы обратите внимание на то, как некоторые из них высказываются в адрес России и ее руководства", — сказал Бжания.

*** 14:03

Так называемый «президент» Абхазии Аслан Бжания назвал события в Сухуми 15 ноября «попыткой госпереворота». Бжания заявил, что «остается избранным президентом Абхазии».

Ни по каким вопросам компромисс с оппозицией найти не удалось, добавил Бжания.

По его словам, «оппозиция в Абхазии должна на выборах доказать, что ее поддерживает народ».

В Абхазии продолжаются протесты против ратификации «инвестиционного соглашения» с Россией. Оппозиция заблокировала дороги, а затем устроила столкновения у здания «парламента» в Сухуми и ворвалась на территорию «администрации президента». Оппозиционеры потребовали отставки «президента» Бжании, но тот отказался.

*** 12:07

Протестующие в Абхазии вернули «Минобороны» стоявшие с 15 ноября вокруг комплекса «правительственных зданий» грузовики.

Как заявил один из лидеров оппозиции Леван Микаа, протестующие пригласили так называемых «министра обороны» Беслана Цвижбу и «замминистра» Нодара Авидзбу и сказали им, что «техника должна служить обеспечению безопасности «страны» и стоять там, где ей положено».

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