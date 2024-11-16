«Президент» Абхазии протестующим: Не надо злить Россию

Те, кто хотел устроить "государственный переворот" в Абхазии, "не улучшат отношения с Россией", заявил так называемый президент сепаратистского образования Аслан Бжания.

"Надо вспомнить, что Россия — наш единственный стратегический партнер. Надо помнить о той помощи, которую нам оказывают. Люди с российскими флагами пришли на митинг, который перешел в массовые беспорядки. Это лицемерие. Вы обратите внимание на то, как некоторые из них высказываются в адрес России и ее руководства", — сказал Бжания.