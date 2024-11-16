Зеленский о массированном ударе по Украине
Утром 17 ноября Россия осуществила массированный комбинированный удар по всем регионам Украины. В общей сложности россияне запустили около 120 ракет и 90 дронов. Силы ПВО Украины уничтожили более 140 воздушных целей. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"За эту ночь и утро российские террористы применили дроны разных типов, в частности "шахеды". Крылатые, баллистические и аэробалистические ракеты: "Цирконы", "Искандеры", "Кинжалы", - отметил он.
По словам Зеленского, целью РФ была украинская энергетическая инфраструктура, есть обесточенные районы, пострадавшие и жертвы.
"К сожалению, есть повреждения объектов от попаданий и падения обломков. В Николаеве в результате атаки дрона два человека погибли и еще шестеро ранены, среди них двое детей. Мои соболезнования родным и близким погибших. На сегодняшний день есть обесточенные районы, все необходимые силы привлечены для ликвидации последствий и восстановления", - поделился он.
Также президент добавил, что в отражение этой атаки были вовлечены пилоты F-16, "Су" и МиГ, мобильные огневые группы, РЭБ.
*** 11:54
Массированный удар по критической инфраструктуре Украины. Что известно на данную минуту: Россия ночью и утром в воскресенье нанесла комбинированный удар ракетами и дронами по всей Украине, в том числе по Киеву. Целью атаки стали объекты критической инфраструктуры, следует из заявления властей.
Российские военные атаковали объекты генерации и передачи электроэнергии по всей стране, в результате чего был режим экстренных отключений электроэнергии, сообщил в Facebook министр энергетики Украины Герман Галущенко.
В Киеве обломки упали по меньшей мере в четырех районах, в Печерском районе загорелась крыша пятиэтажного жилого дома, пострадала женщина, сообщила городская военная администрация.
В Николаеве при атаке дронов погибли две женщины, несколько человек ранены, заявил глава областной военной администрации Виталий Ким.
В Днепре осколочные ранения получил 42-летний мужчина, также взрывы звучали в Кривом Роге, рассказал губернатор Сергей Лысак.
Глава Запорожской военной администрации Иван Федоров сообщил о трех ударах по областному центру, в результате которых пострадали двое мужчин. «Как и по всей территории Украины, целили по критической инфраструктуре области», — написал он в своем телеграм-канале.
В Одессе вместе с электричеством пропала вода, следует из сообщения властей. В Винницкой области после ударов по объектам критической инфраструктуры также было прекращено электроснабжение, заявили в областной администрации. В Ровенской области целью атаки также стал объект критической инфраструктуры, электро- и водоснабжение будут восстанавливать постепенно, сообщили власти.
Энергетическая инфраструктура пострадала и в Волынской области, которую Россия атакует реже других регионов Украины. Во Львовской области обломки упали на гаражи. Аварийные отключения света также были введены в Полтавской и Черниговской областях. Российские военные не комментировали массированный удар по Украине. Это первая столь масштабная атака с августа. В среду впервые более чем за два месяца комбинированной ракетно-дроновой атаке подвергся Киев.