Зеленский о массированном ударе по Украине

Утром 17 ноября Россия осуществила массированный комбинированный удар по всем регионам Украины. В общей сложности россияне запустили около 120 ракет и 90 дронов. Силы ПВО Украины уничтожили более 140 воздушных целей. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"За эту ночь и утро российские террористы применили дроны разных типов, в частности "шахеды". Крылатые, баллистические и аэробалистические ракеты: "Цирконы", "Искандеры", "Кинжалы", - отметил он.

По словам Зеленского, целью РФ была украинская энергетическая инфраструктура, есть обесточенные районы, пострадавшие и жертвы.

"К сожалению, есть повреждения объектов от попаданий и падения обломков. В Николаеве в результате атаки дрона два человека погибли и еще шестеро ранены, среди них двое детей. Мои соболезнования родным и близким погибших. На сегодняшний день есть обесточенные районы, все необходимые силы привлечены для ликвидации последствий и восстановления", - поделился он.

Также президент добавил, что в отражение этой атаки были вовлечены пилоты F-16, "Су" и МиГ, мобильные огневые группы, РЭБ.