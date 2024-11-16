Азербайджан хочет китайские стелс-истребители пятого поколения: они мощнее F-16

Азербайджан проявляет интерес к китайским стелс-истребителям пятого поколения F-10C Vigorous Dragon. Издание The EurAsian Times пришло к такому выводу, основываясь на фотографии, на которой командующий Военно-воздушными силами Азербайджана генерал-лейтенант Намиг Исламзаде запечатлен с экспортной версией этих истребителей, известной как J-10CE, во время авиационной выставки Чжухай-2024, прошедшей в Китае 15 ноября. Согласно заявлению Министерства обороны Азербайджана, командующий также встретился со своим китайским коллегой, генералом Чан Динцю.

«На встрече обсуждались текущее состояние и дальнейшие перспективы военного и военно-технического сотрудничества между Военно-воздушными силами Азербайджана и Китая. Генерал-лейтенант Намик Исламзаде выразил благодарность генералу Чан Динцю за приглашение посетить выставку», — говорится в сообщении. В заявлении, правда, ничего не говорится о том, что Азербайджан проявляет интерес к китайским самолетам. Однако фотография генерала Исламзаде с истребителем J-10CE, появившаяся в социальных сетях, породила в экспертных кругах предположения, что Баку может быть заинтересован в их покупке. Известно, что Азербайджан уже заказал самолеты JF-17 Block III, разработанные в рамках пакистано-китайского сотрудничества: первая партия уже доставлена заказчику.

Ранее Пакистан также принял на вооружение J-10C после многолетнего использования JF-17. Есть предположение, что Азербайджан может последовать по тому же пути. Примечательно, что визит командующего ВВС Азербайджана состоялся через несколько дней после инспекции J-10CE командующим ВВС Ирана бригадным генералом Хамидом Вахеди 12 ноября. «После осмотра J-10CE Ираном и Азербайджаном можно с уверенностью сказать, что, хотя недавно представленный J-35A, второй китайский самолет-невидимка, попал в заголовки газет благодаря своему показу и воздушным демонстрациям, J-10CE продолжает блистать на авиасалоне в Чжухае. Фактически, согласно последним сообщениям, Египет якобы решил приобрести J-10C вместо того, чтобы модернизировать свой парк существующих истребителей F-16 Fighting Falcon», — пишет The EurAsian Times. Как сообщается, Китай активно продвигает свой самолетный рынок на Ближнем Востоке, продвигая J-10C как лучшую замену для американских F-16 Fighting Falcons, европейских Eurofighter Typhoon и французских Rafale. Более того, китайские самолеты конкурентоспособны и в цене: каждая единица стоит около 40–50 миллионов долларов США. В некоторых предыдущих сообщениях указывалось, что Саудовская Аравия, которая в настоящее время эксплуатирует F-15 и Eurofighter Typhoon, также проявила интерес к китайскому самолету J-10C. J-10C часто сравнивают с улучшенными версиями американского F-16 Fighting Falcon. Его система управления полетом fly-by-wire, похожая на систему F-16, использует компьютер для поддержания его аэродинамически нестабильного, невероятно маневренного планера. J-10C оснащен двигателем WS-10B, встроенным радаром AESA, ракетами класса «воздух-воздух» PL-15 и инфракрасной головкой самонаведения (IIR) PL-10.