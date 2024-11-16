USD 1.7000
EUR 1.7918
RUB 0.0170
Подписаться на уведомления
Абхазы умрут, но не вернутся. А что выберет Москва?
Новость дня
Абхазы умрут, но не вернутся. А что выберет Москва?

Украинцы нашли эффективный способ уничтожения российской техники

13:13 1947

В ходе одного из неудачных наступлений 810-й бригады морской пехоты России в Курской области россияне потеряли 17 военных транспортных средств из-за подрыва на минах. Отмечается, что подход украинцев к установкам мин отличается от российской стратегии на территории Украины, сообщает Forbes.

Командующий Сухопутными войсками Украины генерал Александр Павлюк поделился, что за девять дней с начала наступления в Курской области на минах подорвалась треть российских военных транспортных средств, которую россияне отправили в это направление, отмечают журналисты.

В издании подчеркнули, что единственным украинским инженерным подразделением в Курской области остается 12-й полк поддержки. Именно он отвечает за установку многих мин в регионе.

Подход украинцев к установке мин в Курской области отличается от стратегии российских войск, заявили журналисты. Вместо минирования большой территории украинские войска размещают мины на нескольких дорогах, ведущих в самый критический сектор на западной стороне Курского выступа.

По словам журналистов, именно такой подход к минированию привел к тому, что РФ ежедневно начала терять на войне более 1500 солдат. Кроме того, украинские войска, несмотря на превосходство врага по численности, смогли организовать локальные контратаки.

Аналитики Королевского института объединенных оборонных исследований в Лондоне Джек Уотлинг и Ник Рейнольдс рассказали журналистам, что большие потери России могут быть связаны с трудностями в обнаружении мин. Тем не менее есть и другой вариант - российские разведчики обнаруживают мины, но их командиры не передают точные разведданные штурмовым группам.

Азербайджан хочет китайские стелс-истребители пятого поколения: они мощнее F-16
Азербайджан хочет китайские стелс-истребители пятого поколения: они мощнее F-16
12:58 3006
Ракеты упали у резиденции Нетаньяху
Ракеты упали у резиденции Нетаньяху добавлено видео
10:20 7353
Бирол рассказал в Баку о глобальном просчете
Бирол рассказал в Баку о глобальном просчете горячая тема
11:37 2885
Абхазы умрут, но не вернутся. А что выберет Москва?
Абхазы умрут, но не вернутся. А что выберет Москва? главная тема; все еще актуально
16 ноября 2024, 23:47 10571
Беспрецедентный накал политических баталий в Баку
Беспрецедентный накал политических баталий в Баку Барт ван ден Хурк и Гюнтер Хермейер комментируют для haqqin.az
10:46 4518
Гендиректор Министерства окружающей среды Израиля в интервью haqqin.az: «Мы готовы поделиться с Азербайджаном»
Гендиректор Министерства окружающей среды Израиля в интервью haqqin.az: «Мы готовы поделиться с Азербайджаном»
11:12 1465
Американские истребители против иранских дронов: тяжелое сражение в воздухе
Американские истребители против иранских дронов: тяжелое сражение в воздухе
10:11 5228
И Китай готовит разрушительную войну против США
И Китай готовит разрушительную войну против США наша аналитика
16 ноября 2024, 20:07 7132
Слухи о Хаменеи охватили соцсети
Слухи о Хаменеи охватили соцсети
10:19 6100
Маск провокационно отреагировал на слова Зеленского
Маск провокационно отреагировал на слова Зеленского
10:12 4288
У Ирана разыгрался аппетит: требует у США компенсации в триллион долларов
У Ирана разыгрался аппетит: требует у США компенсации в триллион долларов
01:56 5431

ЭТО ВАЖНО

Азербайджан хочет китайские стелс-истребители пятого поколения: они мощнее F-16
Азербайджан хочет китайские стелс-истребители пятого поколения: они мощнее F-16
12:58 3006
Ракеты упали у резиденции Нетаньяху
Ракеты упали у резиденции Нетаньяху добавлено видео
10:20 7353
Бирол рассказал в Баку о глобальном просчете
Бирол рассказал в Баку о глобальном просчете горячая тема
11:37 2885
Абхазы умрут, но не вернутся. А что выберет Москва?
Абхазы умрут, но не вернутся. А что выберет Москва? главная тема; все еще актуально
16 ноября 2024, 23:47 10571
Беспрецедентный накал политических баталий в Баку
Беспрецедентный накал политических баталий в Баку Барт ван ден Хурк и Гюнтер Хермейер комментируют для haqqin.az
10:46 4518
Гендиректор Министерства окружающей среды Израиля в интервью haqqin.az: «Мы готовы поделиться с Азербайджаном»
Гендиректор Министерства окружающей среды Израиля в интервью haqqin.az: «Мы готовы поделиться с Азербайджаном»
11:12 1465
Американские истребители против иранских дронов: тяжелое сражение в воздухе
Американские истребители против иранских дронов: тяжелое сражение в воздухе
10:11 5228
И Китай готовит разрушительную войну против США
И Китай готовит разрушительную войну против США наша аналитика
16 ноября 2024, 20:07 7132
Слухи о Хаменеи охватили соцсети
Слухи о Хаменеи охватили соцсети
10:19 6100
Маск провокационно отреагировал на слова Зеленского
Маск провокационно отреагировал на слова Зеленского
10:12 4288
У Ирана разыгрался аппетит: требует у США компенсации в триллион долларов
У Ирана разыгрался аппетит: требует у США компенсации в триллион долларов
01:56 5431
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться