Премьер Канады заявил, что война в Украине скоро закончится
13:29 1042
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил поддержку решению канцлера Германии Олафа Шольца позвонить президенту России Владимиру Путину.
По словам Трюдо, «завершение насилия в Украине и в других конфликтах требует диалога даже с теми, с кем существуют серьезные разногласия».
Трюдо также подтвердил, что Канада «твердо поддерживает» Украину и надеется на скорое окончание войны, которое, по его словам, может наступить в ближайшие месяцы.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!