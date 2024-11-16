Премьер Канады заявил, что война в Украине скоро закончится

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил поддержку решению канцлера Германии Олафа Шольца позвонить президенту России Владимиру Путину.

По словам Трюдо, «завершение насилия в Украине и в других конфликтах требует диалога даже с теми, с кем существуют серьезные разногласия».

Трюдо также подтвердил, что Канада «твердо поддерживает» Украину и надеется на скорое окончание войны, которое, по его словам, может наступить в ближайшие месяцы.