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Известные гости СОР29 пользуются услугами общественного транспорта

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Мы неоднократно писали о том, какую большую роль в успешном проведении крупных международных мероприятий играет четкая организация работы транспорта, обслуживающего их участников. Это особенно важно, когда речь идет о крупнейшем в истории нашей страны форуме, который Баку принимает в эти дни, – 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29). Как уже отмечалось, в перевозке многочисленных участников мероприятия задействованы комфортабельные шаттлы, обеспечивающие надежное транспортное сообщение через специально созданные хабы. 

Этими транспортными услугами пользуются члены официальных делегаций стран-участниц, эксперты, ученые в различных областях, активисты-экологи, представители международных организаций, НПО, общественности и СМИ. Есть среди многочисленных гостей мероприятия и немало известных деятелей в области культуры и спорта. Прибывший в Баку для участия в работе СОР29 популярный британский актер кино и телевидения Тео Джеймс также воспользовался услугами общественного транспорта – осуществил поездку на автобусе BakuBus. Он известен по успешным ролям в трилогии «Дивергент», фильмах и сериалах, в том числе «Другой мир: Пробуждение», «Белый лотос», «Джентльмены», «Сэндитон» и других.

Комплексная работа по предоставлению качественных транспортных услуг участникам престижного международного мероприятия продолжается.

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