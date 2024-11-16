Индусы к успеху идут
Индия провела первое испытание своей гиперзвуковой ракеты большой дальности, пишет издание Hindustan Times.
По словам министра обороны страны Раджната Сингха, испытательный запуск с полигона на острове Абдул Калам в Бенгальском заливе прошел успешно.
«Это исторический момент, и это значительное достижение вывело нашу страну в группу избранных стран, обладающих возможностями таких критически важных и передовых военных технологий», - сообщил Сингх. Заявленная дальность полета ракеты — 1500 км.
November 17, 2024
Ранее сообщалось, что Индия провела первые в истории космические учения под названием Antariksha Abhyas - 2024.