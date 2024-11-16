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Россия бомбит украинские города, но виноват Запад

14:30 534

США «не заботятся» об Украине, а используют эту страну как инструмент для «попытки нанести России стратегическое поражение». Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«В настоящий момент Украина для них является не объектом их усилий, а инструментом в их борьбе с объектом, - сказал Песков. - Объектом являемся мы, который они пытаются сдерживать и которому они, как они объявили, собираются нанести стратегическое поражение».

По его словам, Россия «последовательно выступает за политико-дипломатическое урегулирование в Украине и предложила конкретные меры для этого, которые были оформлены в марте 2022 года в Стамбуле в качестве проекта соглашения». Однако «по указке Запада Киев, изначально парафировавший черновик договора, отверг все мирные инициативы».

Песков добавил, что страны Запада «продолжают требовать стратегического поражения» России на поле боя» и «обосновывают этим военные поставки Киеву».

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