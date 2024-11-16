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Россия вдвое сократила импорт одежды из Турции

15:13 1540

Россия по итогам девяти месяцев этого года уменьшила импорт одежды из Турции почти вдвое - до 253 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости по данным турецкого статведомства.

Как передает российское СМИ, сильнее всего в денежном выражении упали закупки верхней одежды и трикотажных изделий.

Так, поставки вязаной верхней одежды для мужчин за три квартала этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого снизились в 12 раз - до 231 тысячи долларов, а женской уменьшились в пять раз - до 147,7 тысячи долларов.

Импорт трикотажных изделий просел в восемь раз - до 7,6 тысячи долларов. Сократился импорт и других позиций, например, вязаных перчаток и рукавиц, он упал в четыре раза - до 4,8 тысячи долларов.

Россия занимает 12-е место среди крупнейших покупателей одежды у Турции, на страну приходится 2% турецкого экспорта.

Сопоставимые с Россией объемы у таких стран, как Казахстан, Дания и Саудовская Аравия. А лидерами по импорту турецкой одежды являются Германия (16%), Нидерланды (12,3%) и Испания (11%).

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