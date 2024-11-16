Латвия готовится на случай вторжения России

Латвия возводит оборонительные сооружения на границе с Россией и Беларусью. Противотанковые ежи и бетонные сооружения устанавливают у «Кургана Дружбы». По словам министра обороны Латвии Андриса Спрудса, такие меры предпринимаются в целях укрепления восточной границы страны.

Он также анонсировал строительство крупнейшего в Балтии военного полигона в Селии, который должен укрепить безопасность Латвии.

«Полигон будет служить местом военных тренировок для латвийской армии и союзников по НАТО. Латвия стремится обеспечить постоянное и эффективное присутствие союзных сил», - написал Спрудс в соцсети Х.