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Абхазы умрут, но не вернутся. А что выберет Москва?

Латвия готовится на случай вторжения России

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15:27 888

Латвия возводит оборонительные сооружения на границе с Россией и Беларусью. Противотанковые ежи и бетонные сооружения устанавливают у «Кургана Дружбы». По словам министра обороны Латвии Андриса Спрудса, такие меры предпринимаются в целях укрепления восточной границы страны.

Он также анонсировал строительство крупнейшего в Балтии военного полигона в Селии, который должен укрепить безопасность Латвии.

«Полигон будет служить местом военных тренировок для латвийской армии и союзников по НАТО. Латвия стремится обеспечить постоянное и эффективное присутствие союзных сил», - написал Спрудс в соцсети Х.

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