Зеленский хочет поскорее встретиться с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский желает скорейшей встречи с Дональдом Трампом для обсуждения украинского «плана победы» на фоне возможных переговоров об окончании российско-украинской войны. Об этом пишет газета Welt am Sonntag со ссылкой на украинских чиновников.

Ранее издание Financial Times сообщило, что во время встречи с Трампом в сентябре Зеленский представил два пункта плана победы, которые заинтересовали избранного президента: Китай будет исключен из доступа к украинским ресурсам.

Второе предложение посоветовал администрации Зеленского известный американский сенатор-республиканец Линдси Грэм: замена размещенных в Европе американских войск украинскими.

Трамп отличается жесткой позицией по отношению к Китаю и обещает ввести пошлины в размере 60% на все товары из КНР. Избранный президент также назначил в свою администрацию «китайских ястребов», что свидетельствует об усилении в ближайшем будущем давления Вашингтона на Пекин.