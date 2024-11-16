Алиев об угрозе Армении для Азербайджана
Проводимая Арменией «политика милитаризации и гонки вооружений представляет угрозу региональному миру и безопасности», заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с делегацией, возглавляемой членом палаты представителей США Августом Пфлюгером.
Глава государства отметил, что «для подписания мирного договора важно положить конец территориальным претензиям к Азербайджану в Конституции Армении». Он заявил, что «у Армении не должно быть территориальных претензий к Азербайджану на конституционной основе».