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Алиев об угрозе Армении для Азербайджана

15:57 2572

Проводимая Арменией «политика милитаризации и гонки вооружений представляет угрозу региональному миру и безопасности», заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с делегацией, возглавляемой членом палаты представителей США Августом Пфлюгером.

Глава государства отметил, что «для подписания мирного договора важно положить конец территориальным претензиям к Азербайджану в Конституции Армении». Он заявил, что «у Армении не должно быть территориальных претензий к Азербайджану на конституционной основе».

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Алиев об угрозе Армении для Азербайджана
Алиев об угрозе Армении для Азербайджана
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