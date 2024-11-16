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Украина «в отчаянии» после победы Трампа

The Times
16:33 830

В Украине царит «отчаяние» после победы Дональда Трампа на выборах президента США. Об этом пишет The Times, комментируя решение Владимира Зеленского презентовать «План устойчивости Украины».

Президент Украины хочет обнародовать этот план, чтобы остановить упадок духа из-за проигрыша Камалы Харрис.

«Украинский президент хочет снизить отчаянные настроения в столице, вызванные переизбранием Трампа, а также заверить граждан, что он может сохранить свою страну, учитывая перспективу прекращения американской помощи», - пишет издание. В Киеве существует «общее чувство обеспокоенности» тем, что поддержка Запада без сильной Америки, возглавляющей этот процесс, может ослабнуть, добавляет газета.

«С учетом психоэмоционального состояния, в котором находится страна, мы должны четко показать, как мы будем расставлять приоритеты в инвестициях в промышленность, как будет функционировать энергетика, как мы будем коммуницировать мобилизацию армии, укреплять физическую защиту — все наиболее болезненные вопросы, связанные с устойчивостью страны, прорабатываются», — объяснил смысл «Плана устойчивости» советник главы ОП Михаил Подоляк.

По его словам, «речь идет о мобилизации нашей экономики и общественных настроений». В частности, о росте производства оружия в Украине и создании «динамической» противоракетной обороны с укрытиями «в каждой деревне». Также в плане Зеленский планирует обратиться к беженцам, живущим в ЕС, «в надежде, что многие вернутся».

Тем временем украинские власти предпринимают попытки доказать избранному президенту США, что поддержка Украины в его интересах, «обратившись к деловым инстинктам Трампа и сформулировав выгоды от инвестиций в защиту Украины». В частности, Зеленский предлагает открыть доступ к разработке украинских полезных ископаемых американским компаниям. Подчеркивается стратегическая важность ее литиевых месторождений для развития американских технологий.

«Украина — богатая ресурсами страна, обладающая месторождениями полезных ископаемых, необходимых для производства современных полупроводников и аккумуляторов. Страна обладает 22 из 34 минералов, определенных ЕС как критическое сырье», - говорится в статье директора «Украинской промышленной экспертизы» Владимира Власюка, которую цитирует The Times.

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