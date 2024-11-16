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Шольц о разговоре с Путиным

16:38 929

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его разговор с Владимиром Путиным в пятницу не дал никаких признаков изменения взглядов российского президента на войну в Украине, но выступил в защиту решения позвонить в Кремль, за которое его критикуют, пишет Reuters.

Разговаривая с журналистами в аэропорту Берлина в воскресенье перед вылетом в Бразилию на саммит G20, Шольц сказал, что звонок Путину был необходим, чтобы развеять иллюзии, которые тот мог лелеять, что Запад собирается отказаться от поддержки Украины.

Канцлер добавил, что с учетом скорого возвращения Дональда Трампа на пост президента США было бы также нехорошо, если бы Вашингтон поддерживал регулярные контакты с Путиным, а ни один европейский лидер не поддерживал бы.

По словам Шольца, беседа с Путиным была «очень подробной», но в то же время стало понятно, что мало что изменилось во взглядах российского президента на войну. «И это нехорошие новости», — сказал он журналистам.

Канцлер Германии позвонил Путину в пятницу впервые с декабря 2022 года. Беседа продолжалась около часа. Среди тех, кто критиковал Шольца за разговор с российским президентом, был Владимир Зеленский. Президент Украины считает, что Шольц открыл «ящик Пандоры».

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