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В Баку прошла панельная дискуссия на тему «Нейроразнообразие на рабочем месте»

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16:39 340

17 ноября в Баку состоялось мероприятие на тему «Нейроразнообразие на рабочем месте». В мероприятии приняли участие министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев, главный исполнительный директор Фонда Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Анил Сони, главный директор по устойчивому развитию NEQSOL Holding Кадри Озен и другие официальные лица.

В ходе панельной дискуссии состоялся широкий обмен мнениями относительно применения инклюзивных практик для поддержки нейроотличных людей, методов работы и проблем в этой области, практических шагов по созданию благоприятной рабочей среды этим лицам и др.

Было отмечено, что нейроразнообразие охватывает широкий спектр неврологических расстройств, включая нарушения обучения и общения. Выступившие отметили важность поддержки нейроразнообразия на рабочем месте. Учитывая, что нейроотличные люди видят мир и взаимодействуют с ним особым образом, то они могут столкнуться с проблемами на рабочем месте, которые могут повлиять как на их индивидуальное благополучие, так и на профессиональный рост. В связи с этим важно создать для них сенсорно-дружественное рабочее пространство и зоны отдыха.

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