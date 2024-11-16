Азербайджанские официальные лица: президенту Израиля закрыли въезд

Выяснилось, что визит президента Израиля Ицхака Герцога в Баку, запланированный на 19 ноября для участия в глобальном климатическом саммите COP29, был отменен вовсе не по соображениям безопасности. Израильские СМИ сообщают, что истинной причиной стало решение Турции не допускать самолет Герцога в свое воздушное пространство. В результате президент Израиля отменил свой короткий визит в Азербайджан.

Напомним, ранее официальные источники Израиля заявили, что отмена визита Герцога связана с соображениями безопасности. Однако газета Yedioth Ahronot пишет, что это объяснение вызвало недовольство официального Баку. По данным издания, азербайджанская сторона через дипломатические каналы обратилась к МИД Израиля с просьбой изменить формулировку причин отмены визита.

Азербайджанские официальные лица подтвердили Yedioth Ahronot, что истинной причиной отмены стало решение Турции закрыть свое воздушное пространство для правительственного самолета Израиля Wing of Zion, на котором должен был лететь Герцог.

«К сожалению, интенсивные переговоры по дипломатическим каналам, которые длились несколько дней, не привели к результату. Азербайджан обеспечил все необходимые условия для участия всех сторон в климатическом саммите, однако ситуация с визитом президента Израиля возникла по причинам, не зависящим от нашей страны», — отметил источник.