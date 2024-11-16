Пашинян позвонил Трампу
17:35 245
Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом. Премьер-министр Пашинян поздравил президента Трампа с победой на выборах и предоставил ему информацию о развитии и текущей ситуации в отношениях Армения - США за последние годы.
Обсуждались также вопросы, связанные с региональной повесткой.
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