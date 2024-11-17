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Британия остановила поставки Storm Shadow Украине. Вот в чем причина

18:19 1946

Великобритания приостановила поставки дальнобойных ракет Storm Shadow Украине, чтобы использовать их более эффективно в будущем — возможно, «через несколько месяцев», после одобрения ударов по территории России. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники в британском Министерстве обороны.

Другие источники издания связывают такое решение с истощением собственных запасов Storm Shadow в Великобритании и стремлением сохранить эти ракеты для нужд национальной безопасности.

8 ноября The Guardian со ссылкой на источники сообщила, что летом текущего года Лондон перестал поставлять Storm Shadow Киеву. Это, по информации газеты, случилось вскоре после того, как к власти в Великобритании пришла Лейбористская партия. Украинский чиновник на условиях анонимности отметил, что новые условия не соответствуют прежнему уровню сотрудничества. «Стармер не передает нам дальнобойное вооружение. Это совсем другая ситуация по сравнению с тем, что было при Риши Сунаке. Отношения ухудшились», — сказал он.

«Мы не раскрываем информацию о наших оперативных запасах, но поддержка Украины остается непоколебимой. Премьер-министр [Кир Стармер] неоднократно подчеркивал, что Великобритания будет оказывать помощь Киеву столько, сколько потребуется», — заявили в британском Минобороны в комментарии для The Guardian. Стармер еще в июле обязался ежегодно выделять £3 млрд на поддержку Украины, напомнили в ведомстве: «С тех пор он дважды принимал в своем офисе президента Владимира Зеленского и шесть раз связывался с ним по телефону».

Вскоре после этого The Telegraph, ссылаясь на источники в британском правительстве, написала, что Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон обсуждают с Джо Байденом возможность одобрения ударов Украины по российской территории с использованием ракет Storm Shadow.

Украина активно добивается от стран Запада разрешения на использование их вооружений для атак по территории России. По данным The Telegraph, Лондон и Париж ранее поддержали эту инициативу, тогда как Вашингтон выступил против, опасаясь возможной эскалации конфликта.

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