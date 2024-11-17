Маргинальная Америка рукоплещет группе идиотов

В последние дни Америка только и обсуждает тех людей, которых Дональд Трамп намерен поставить на ключевые посты в стране. Для противников победителя на выборах эти кандидаты представляют собой галерею персонажей с крайне сомнительными суждениями и конфликтными эпизодами биографии. Своего рода паноптикум — сборище чего-то жутковатого и невероятного. Но выясняется, что добрая часть граждан этим назначениям бурно аплодирует. Газета New York Times провела опрос нескольких десятков избирателей, проголосовавших за Трампа, многие из которых прежде считали себя сторонниками демократов. Результаты опросов ошеломляют.

«Это просто шедевр, - говорит о «команде мечты» Трампа 58-летняяя Эйлин Марголис, владелица компании, делающей татуировки. - Если бы это было отражено на холсте, автором произведения был бы Пикассо». «Это просто кастинг настоящих звезд», - полагает Джуди Кану из Северной Каролины, которая всю жизнь была демократкой, а теперь проголосовала за Трампа. Споры разгорелись прежде всего вокруг двух кандидатов, о которых уже писал haqqin.az – Роберта Кеннеди-младшего, которого Трамп прочит в министры здравоохранения, и Мэтте Гетца, которому уготовлен пост генерального прокурора США. Кеннеди был ведущим борцом Америки против вакцины от ковида и с этой паранойей участвовал в выборах, поддерживая Трампа. Он убеждал, что эта вакцина, спасшая жизнь сотням тысяч людей, вызывает аутизм и грозит, что если его изберут министром, он подаст в суд на медицинские журналы и уволит тысячи сотрудников, работающих в структурах здравоохранения. Однако сторонники Трампа видят в Кеннеди неутомимого борца за новые решения борьбы с хроническими заболеваниями, а не человека, не имеющего никакого медицинского образования, который сеет разного рода конспирологические теории и распространяет чумные идеи в отношении вакцины и фторида натрия, который используется в биохимии.

Его защитникам очень понравилось даже то, что Кеннеди противостоит всему известному демократическому семейству, которое якобы отвергло его за неортодоксальные взгляды, а в самом деле просто презрело сына бывшего популярного в Америке политика Роберта Кеннеди за его действия ренегата и идиотические концепции. «Он сумасшедший и поэтому его люблю», - говорит о нем Меррилл Макколлюм из Монтаны. Еще более абсурдная картина складывается вокруг фигуры Мэтта Гетца, кандидата в генпрокуроры. Мы уже писали о том, что его, до недавнего времени члена Палаты представителей, обвинили в растлении несовершеннолетней, секс-траффике и незаконном употреблении наркотиков. Со времен нашей публикации прошло несколько дней, и появилось несколько новых красноречивых деталей этого дела. На слушаниях Комитета по этике палаты была приглашена ключевая свидетельница, которая сообщила, что у нее были сексуальные отношения с фигурантом, когда она была 17-летней школьницей. Это свидетельство нашло отражение в докладе Комитета, который тот собирался обнародовать в минувшую пятницу. Очень хотел это сделать, но не смог: спикер палаты, верный трампист Майк Джонсон оказал неимоверное давление на конгрессменов с тем, чтобы они не публиковали доклад, который может помешать утверждению Конгрессом кандидатуры Гетца. И те послушались его. Супердемократия! Америка ждет в будущем идеального генерального прокурора. Это неприкрытое пресмыкательство перед новым «Пикассо» - Дональдом Трампом - вызвало очередные аплодисменты его адептов. «Обвинения против Гетца - чистой воды фальшивка, - говорит 60-летняя Донна Хатц из Огайо. – И эта провокация лишь сделает его путь наверх более успешным. Они (противники Трампа) проигрывают все, и я наслаждаюсь каждым моментом этого». В стороне от публичной полемики пока остается еще один назначенец Трампа — телеведущий Fox Пит Хегсет, которого он собирается назначить министром обороны. В Пентагоне началось сильное брожение, которое неизвестно, во что может вылиться. Военные люди дисциплинированные и не хотят открыто перечить будущему главнокомандующему Трампу. Но их сильно обеспокоило то, что авантюрист и выскочка Хегсет пообещал уволить всех «воук-генералов» (тех, кто, по его словам, придерживается либеральных взглядов). И главным его врагом является не кто иной, как председатель Объединенного комитета начальников штабов американской армии генерал Чарльз Браун.