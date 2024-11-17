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Премьер Польши: «Следующие недели будут решающими»

18:43 1788

Следующие недели будут решающими не только для войны в Украине, но и для общего будущего, написал в X (Twitter) премьер-министр Польши Дональд Туск, реагируя на массированную атаку России 17 ноября.

«Никто не остановит Путина телефонными звонками. Атака минувшей ночью, одна из самых крупных в этой войне, доказала, что телефонная дипломатия не может заменить реальную поддержку всего Запада для Украины. Следующие недели будут решающими не только для самой войны, но и для нашего будущего», - написал он.

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