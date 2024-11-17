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Путин нацелился на ЕС, активно атакуя ее инфраструктуру

Welt
19:20 924

Российский президент Владимир Путин продолжает активно влиять на процессы в ЕС с помощью гибридных методов, которые заставляют западные страны серьезнее относиться к угрозам со стороны РФ. Об этом пишет немецкое издание Die Welt со ссылкой на источники в разведслужбах западных стран.

Собеседники рассказали журналистам, что по их оценкам, российский лидер не планирует уменьшать давление на страны Европы и пытается увеличивать свое влияние. В зоне риска находятся не только страны Балтии, но и ФРГ и ряд ведущих государств ЕС.

Западные разведки указывают, что российская сторона ведет активную реализацию "гибридных методов", среди которых кибератаки, шпионаж, распространение дезинформации и акции саботажа. Также российские спецслужбы активно действуют среди политических кругов в разных странах Европы.

СМИ пишет, что такие действия на себе уже начала ощущать Германия. В Федеральной службе защиты Конституции ФРГ (BfV) отмечают рост количества арестов подозреваемых в сотрудничестве с российскими спецслужбами, начиная от работников правительственных учреждений и заканчивая бывшими или действующими военными.

Уже бывший глава BfV Томас Хальденванг, который покинул свой пост 13 ноября, заявил журналистам, что его ведомство "уже некоторое время наблюдает за агрессивными действиями российских разведывательных служб".

Журналисты указывают, что такие действия РФ вызывают серьезное беспокойство спецслужб западных стран. Именно поэтому разведывательные ведомства активно противодействуют прямым угрозам и пытаются уменьшить влияние РФ на процессы в европейских государствах.

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