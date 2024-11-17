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Трамп отдаст военных под трибунал из-за Афганистана

19:22 738

Члены команды избранного президента США Дональда Трампа занимаются подготовкой списка отставных и действующих военных, причастных к организации вывода американских войск из Афганистана в 2021 году, и изучают возможность привлечения их к ответственности.

Об этом рассказали телеканалу NBC News госчиновники, а также источники, знакомые с работой по составлению списка. К этой работе привлечен, в числе прочих, бывший заместитель помощника министра обороны США по борьбе с наркотиками и глобальными угрозами Мэтт Флинн, сообщили источники.

По словам собеседников телеканала, в команде Трампа рассматривают возможность создания специальной комиссии для расследования обстоятельств вывода войск из Афганистана.

В числе прочего эта комиссия, сообщает NBC News, собирается решить, могут ли быть предъявлены обвинения военным, принимавшим решение о выводе войск из Афганистана, уголовные обвинения, включая обвинение в госизмене. «Они относятся к этому очень серьезно», — сказал источник, знакомый с планом команды Трампа.

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