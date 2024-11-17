Армянские водители перекрыли дорогу в Иран

Армянские водители перекрыли движение с Ираном в пункте пропуска «Агарак». По информации армянских СМИ, водители возмущены решением властей ИРИ о резком повышении цен на дизтопливо, которое они обязаны закупать, возвращаясь в Армению.

По существующим правилам, армянские фуры должны заезжать в Иран без топлива, а возвращаться обратно с полными баками. Недавно Иран поднял цены на дизель в полтора раза.

Дальнобойщики также недовольны тем, что талоны, выдаваемые для прохождения контрольно-пропускных мероприятий на территории Ирана, только на персидском языке и не имеют дублирования на армянский язык. В Комитете госдоходов Армении ситуацию пока не прокомментировали.