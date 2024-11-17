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100 тысяч северокорейских солдат могут отправиться в Украину

20:05 267

КНДР может перебросить на войну в Украину до 100 тысяч солдат, пишет Bloomberg.

Источники агентства подчеркнули, что такой шаг не является неизбежным и что цифра такого масштаба, если она будет иметь место, то набежит за счет нескольких ротаций войск с течением времени, а не единовременным развертыванием.

«Опрошенные чиновники заявили, что развертывание северокорейских войск свидетельствует о том, что война становится глобальной».

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