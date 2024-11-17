Состоялась презентация выдвинутой Азербайджаном инициативы

Фарид Джафаров, заместитель министра культуры Азербайджанской Республики, представил информацию об инициативе C4C. Было отмечено, что культура способна формировать позитивную климатическую повестку дня. В этом смысле Азербайджан рад выдвинуть инициативу «Культура ради климата» (C4C) на COP29. В настоящее время эта инициатива широко продвигается на международном уровне, и многие страны заинтересованы в ее поддержке. C4C, подчеркивая, как традиции, искусство и наследие могут способствовать развитию устойчивых практик и ценностей, стремится сделать культуру эффективной силой для позитивных действий по борьбе с изменением климата.

Фарид Джафаров также призвал молодежь сыграть активную роль в инициативе C4C. Было сказано, что у нас есть возможность воспользоваться потенциалом культуры для продвижения новых ценностей, защищающих нашу планету перед лицом климатического кризиса.

Другие выступавшие подчеркнули важность инициативы C4C, отметили, что она направлена на конкретную цель, и выразили свою поддержку.