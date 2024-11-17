Состоялась презентация выдвинутой Азербайджаном инициативы
16 ноября в рамках COP29 состоялась презентация выдвинутой Азербайджаном инициативы «Культура для климата» (C4C).
Фарид Джафаров, заместитель министра культуры Азербайджанской Республики, представил информацию об инициативе C4C. Было отмечено, что культура способна формировать позитивную климатическую повестку дня. В этом смысле Азербайджан рад выдвинуть инициативу «Культура ради климата» (C4C) на COP29. В настоящее время эта инициатива широко продвигается на международном уровне, и многие страны заинтересованы в ее поддержке. C4C, подчеркивая, как традиции, искусство и наследие могут способствовать развитию устойчивых практик и ценностей, стремится сделать культуру эффективной силой для позитивных действий по борьбе с изменением климата.
Фарид Джафаров также призвал молодежь сыграть активную роль в инициативе C4C. Было сказано, что у нас есть возможность воспользоваться потенциалом культуры для продвижения новых ценностей, защищающих нашу планету перед лицом климатического кризиса.
Другие выступавшие подчеркнули важность инициативы C4C, отметили, что она направлена на конкретную цель, и выразили свою поддержку.
Была выражена благодарность нашей стране за активную деятельность в направлении включения культуры в повестку дня, направленную на изменение климата.
Затем участники презентации просмотрели видеоролик, содержащий информацию об инициативе C4C.
Известный тренер, основатель Newman Partnership Мартин Ньюман рассказал о целях инициативы «Культура ради климата».
В завершение были даны ответы на вопросы участников мероприятия.