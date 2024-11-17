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Саудиты казнили рекордное количество иностранцев

20:52 1906

Согласно данным агентства AFP, в этом году в Саудовской Аравии было казнено более 100 иностранцев, что свидетельствует о резком росте числа казней.

По информации официального саудовского агентства печати, в субботу в юго-западном регионе Наджран была приведена в исполнение казнь гражданина Йемена, осужденного за контрабанду наркотиков в королевство.

Согласно подсчетам, составленным на основе сообщений государственных СМИ, в 2024 году число казненных иностранцев достигло 101 человека.

По данным AFP, это почти в три раза превышает показатели за 2023 и 2022 годы, поскольку утверждается, что саудовские власти ежегодно казнили 34 иностранца.

Базирующаяся в Берлине Европейско-саудовская организация по правам человека (SOHR) заявила, что число казней в этом году уже побило рекорд.

По информации правозащитной организации Amnesty International, в 2023 году в королевстве было казнено третье по величине число заключенных в мире после Китая и Ирана.

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