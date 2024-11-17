AKAF организовала масштабный заплыв в связи с COP29
Федерация гребли на байдарках и каноэ (AKAF) Азербайджана провела масштабный заплыв в связи с 29-й сессией Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата – COP29.
В мероприятии приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, заместитель министра Мариана Василева, президент Всемирной федерации гребли (FISA) Жан-Кристоф Роллан, президент Международной федерации каноэ Томас Кониецко, президент Международной федерации лодок-драконов Клаудио Шерми, почетные члены Азиатской федерации гребли и президент Global Channel Rowing Federation Ван Ши, уполномоченный представитель Global Channel Rowing Federation Кен Ли, а также среди 50 человек, посетивших Азербайджан в связи с COP29.
Мероприятие, проведенное под девизом «Гребите в чистой воде!», состоялось 17 ноября – в День национального возрождения - на Приморском бульваре, в районе, где расположен спортивный клуб гребли и каноэ «Баку».
Сначала были сделаны презентации по оценке экологических проектов. Своими мыслями об охране окружающей среды и изменении климата с участниками мероприятия в своих презентациях поделились школьники из Шанхая (Китай).
На официальной церемонии открытия мероприятия генеральный секретарь AKAF Фархад Алиев выступил со вступительной речью и поприветствовал гостей. Позже Жан-Кристоф Роллан, Томас Кониецко, Клаудио Шерми особо подчеркнули, что мероприятие COP29 в Азербайджане было организовано на высоком уровне. Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов объявил заплыв открытым, после чего были вручены памятные подарки.
После выступлений был подписан Меморандум между Федерацией гребли на каноэ и гребле Азербайджана и организацией Deep Dive, которая управляет 22 центрами водных видов спорта в 13 городах Китая и является крупнейшим поставщиком услуг водных видов спорта в Китае.
После завершения официальной и художественной части состоялось гребное шествие на более чем 50 различных лодках с участием местных спортсменов и почетных гостей. Среди гребцов был Жан-Кристоф Роллан, президент Всемирной федерации гребли (FISA), победитель летних Олимпийских игр 2000 года в Сиднее.
Следует отметить, что основная цель заплыва «Гребите в чистой воде!» – защита экологии, водных объектов, расширение и укрепление связей сотрудничества.