AKAF организовала масштабный заплыв в связи с COP29

Федерация гребли на байдарках и каноэ (AKAF) Азербайджана провела масштабный заплыв в связи с 29-й сессией Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата – COP29.

В мероприятии приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, заместитель министра Мариана Василева, президент Всемирной федерации гребли (FISA) Жан-Кристоф Роллан, президент Международной федерации каноэ Томас Кониецко, президент Международной федерации лодок-драконов Клаудио Шерми, почетные члены Азиатской федерации гребли и президент Global Channel Rowing Federation Ван Ши, уполномоченный представитель Global Channel Rowing Federation Кен Ли, а также среди 50 человек, посетивших Азербайджан в связи с COP29.

Мероприятие, проведенное под девизом «Гребите в чистой воде!», состоялось 17 ноября – в День национального возрождения - на Приморском бульваре, в районе, где расположен спортивный клуб гребли и каноэ «Баку».

Сначала были сделаны презентации по оценке экологических проектов. Своими мыслями об охране окружающей среды и изменении климата с участниками мероприятия в своих презентациях поделились школьники из Шанхая (Китай).