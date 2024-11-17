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Российская оппозиция собралась в центре Берлина

21:18 1018

В Берлине прошел масштабный антивоенный марш, организованный российскими оппозиционерами — Ильей Яшиным, Юлией Навальной и Владимиром Кара-Мурзой. Участники акции требовали немедленного вывода российских войск с территории Украины, суда над Владимиром Путиным как военным преступником и освобождения всех политзаключенных в России.

На акцию, которая началась в парке Генриетты Херц, пришли около двух тысяч человек. Колонна двинулась в сторону посольства России, скандируя лозунги «Россия без Путина» и «Нет войне». Во главе шествия шли Юлия Навальная, Илья Яшин и Владимир Кара-Мурза.

Организаторы подчеркнули, что внутри России проводить легальные протесты сейчас невозможно. «Но мы все еще можем показать, что мирная, свободная и цивилизованная Россия существует. Мы существуем, мы не молчим, и мы действуем вместе», — написал Яшин в социальных сетях. Оппозиционеры призвали всех противников войны и режима Владимира Путина присоединиться к маршу в Берлине.

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