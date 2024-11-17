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Президент «Барселоны» у Али Асадова

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21:31 1192

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с президентом футбольного клуба «Барселона» Хуаном Лапортой.

На встрече была подчеркнута важность участия Лапорты в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP29, проходящей в Баку.

Асадов и Лапорта обменялись мнениями о развитии азербайджанского футбола, реализации совместных проектов азербайджанских футбольных структур с «Барселоной», а также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Во встрече принял участие президент Ассоциации футбольных федераций Азербайджана Ровшан Наджаф.

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