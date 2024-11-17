Россия и Иран обсуждают строительство железной дороги через Азербайджан

Иран и Россия ведут переговоры о строительстве железной дороги от иранского города Парсабад на границе с Азербайджаном до крупнейшего иранского порта Бендер-Аббас на берегу Персидского залива, сообщил посол исламской республики в Москве Казем Джалали.

"Помимо железнодорожной линии Решт - Астара, россияне хотят инвестировать в строительство железной дороги от Парсабада до Бендер-Аббаса", - сказал Джалали на совещании с президентом исламской республики Масудом Пезешкианом в Тегеране.

Пезешкиан отметил, что "расширение железных дорог с севера на юг идет на пользу народу и экономике страны и может удовлетворить экономические потребности России и Ирана", и поручил ускорить строительство маршрута Решт - Астара.