Свершилось: Байден разрешил бить ATACMS по России

Президент США Джо Байден впервые разрешил применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по российской территории, пишет New York Times со ссылкой на источники.

По словам официальных лиц, ракеты ATACMS, вероятно, первоначально будут использованы против российских и северокорейских войск для защиты украинских сил в Курской области на западе России.

Хотя официальные лица заявили, что они не ожидают, что этот сдвиг коренным образом изменит ход войны, одна из целей изменения политики, по их словам, состоит в том, чтобы дать понять северокорейцам, что их вооруженные силы уязвимы и что им не следует посылать их больше.