Головы армянских чиновников летят направо и налево
Согласно источникам армянских СМИ, на должность министра внутренних дел обсуждается кандидатура заместителя министра внутренних дел Арпине Саркисян, а на должность председателя Комитета госдоходов - Романоса Петросяна.
Армянские СМИ сообщают, что члены «Гражданского договора» Овик Агазарян и Нарек Зейналян сложат депутатские мандаты.
Согласно циркулирующей информации, председатель Антикоррупционного комитета Сасун Хачатрян также написал заявление об увольнении.
*** 23:04
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в воскресный вечер устроил настоящие чистки в правительстве, пишут армянские СМИ.
По их сведениям, премьер сегодня вызвал к себе министра территориального правления Гнела Саносяна и главу Комитета госдоходов Рустама Баласяна, с которыми провел жесткий разговор. После этого чиновники подали заявления об уходе.
В отставку подал и глава МВД Ваге Казарян, пишут армянские СМИ. По слухам, примеру коллег последовал и глава Следкома Аргишти Кярамян.