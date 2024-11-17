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Головы армянских чиновников летят направо и налево

ОБНОВЛЕНО 23:43
17 ноября 2024, 23:43 2328

Согласно источникам армянских СМИ, на должность министра внутренних дел обсуждается кандидатура заместителя министра внутренних дел Арпине Саркисян, а на должность председателя Комитета госдоходов - Романоса Петросяна.

Армянские СМИ сообщают, что члены «Гражданского договора» Овик Агазарян и Нарек Зейналян сложат депутатские мандаты.

Согласно циркулирующей информации, председатель Антикоррупционного комитета Сасун Хачатрян также написал заявление об увольнении.

*** 23:04

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в воскресный вечер устроил настоящие чистки в правительстве, пишут армянские СМИ.

По их сведениям, премьер сегодня вызвал к себе министра территориального правления Гнела Саносяна и главу Комитета госдоходов Рустама Баласяна, с которыми провел жесткий разговор. После этого чиновники подали заявления об уходе.

В отставку подал и глава МВД Ваге Казарян, пишут армянские СМИ. По слухам, примеру коллег последовал и глава Следкома Аргишти Кярамян.

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