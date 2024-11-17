Головы армянских чиновников летят направо и налево

Согласно источникам армянских СМИ, на должность министра внутренних дел обсуждается кандидатура заместителя министра внутренних дел Арпине Саркисян, а на должность председателя Комитета госдоходов - Романоса Петросяна.

*** 23:04

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в воскресный вечер устроил настоящие чистки в правительстве, пишут армянские СМИ.

По их сведениям, премьер сегодня вызвал к себе министра территориального правления Гнела Саносяна и главу Комитета госдоходов Рустама Баласяна, с которыми провел жесткий разговор. После этого чиновники подали заявления об уходе.

В отставку подал и глава МВД Ваге Казарян, пишут армянские СМИ. По слухам, примеру коллег последовал и глава Следкома Аргишти Кярамян.