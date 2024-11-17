В России возбуждено уголовное дело против азербайджанских студентов за лозунг «Да здравствует Азербайджан!»

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с видеороликом, распространившимся в социальных сетях. На нем запечатлена группа студентов Московского финансово-юридического университета, предположительно азербайджанцев. Расследование взято под личный контроль председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. На видеокадрах видно, как группа студентов спускается по лестнице здания университета, выкрикивая лозунги «Да здравствует Азербайджан!». Однако ряд российских СМИ и Telegram-каналов утверждает, что молодые люди также скандировали лозунг «Режьте русских!», хотя на записи подобные провокационные призывы не слышны. Пользователи, комментирующие ролик, разделились во мнениях: часть из них настаивает, что студенты ограничились лишь словами «Да здравствует Азербайджан!», а другая утверждает, что они призывали к насилию против русских.

Позднее студенты сделали коллективное фото с флагами Азербайджана и университета, опубликовав его в социальных сетях. «В связи с появлением в интернете видео, на котором видна группа людей с флагами Азербайджана, выкрикивающих экстремистские лозунги, СК РФ принял меры для выяснения всех деталей происшествия. Следственными органами ГСУ СК России по городу Москва возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205.2 УК РФ», — сообщило РИА Новости. В пресс-службе вуза же заявили, что видео, появившееся в Интернете, не имеет отношения к университету и снято за пределами учебных корпусов. «Однако фотография, на которой запечатлены провокаторы с флагами, в том числе с флагом нашего университета, дает основания для более детальной проверки. Руководство применит самые серьезные меры для урегулирования ситуации», — говорится в telegram-канале учреждения. Виновники шествия будут отчислены из вуза и направлены в правоохранительные органы. Представители университета подчеркнули, что они сотрудничают с силовиками и предоставляют «все необходимые сведения для выяснения обстоятельств дела». Обсуждение видеоролика привлекло внимание пропагандистов и Z-блогеров. Один из них, Юрий Подоляка, в своем Telegram-канале заявил, что подобные случаи уже происходили в Московском финансово-юридическом университете. По его утверждению, «призывы к террору против русских исходили от студентов-ваххабитов».