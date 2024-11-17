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Ультраортодоксальные евреи вышли на протест против призыва в армию

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17 ноября 2024, 23:48 476

В Тель-Авиве усиливаются протесты против закона об обязательной воинской повинности, пишут израильские телеграм-каналы.

Новый министр обороны Израиля Исраэль Кац одобрил в пятницу выдачу 7000 приказов о призыве в армию ультраортодоксов со следующей недели, что привело в ярость ультраортодоксального партнера правящей партии по коалиции - «Объединенный иудаизм Торы», пишет Times of Israel.

Данное решение уже было принято бывшим министром обороны страны Йоавом Галантом за день до его увольнения премьер-министром Биньямином Нетаньяху в начале этого месяца. Кац не отменил это решение, как некоторые ожидали, и Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в начале этой недели, что она продолжит этот шаг.

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