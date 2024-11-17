В Азербайджане мусор решили расчищать штрафами

Как уже ранее сообщал haqqin.az, в Азербайджане увеличены штрафы за безадресный выброс бытовых отходов. Внесенные в «Кодекс об административных правонарушениях» изменения устанавливают их в размере 300 манатов для физических лиц, 1.000 манатов для должностных лиц и 4.000 манатов для юридических лиц. Как считают чиновники, прежние размеры штрафов за нарушение чистоты на улицах оказались неэффективными. В целом проблема с выбросом и вывозом отходов, а также нехваткой мусорных контейнеров остается актуальной как для Баку, так и для его пригородов, регионов, поселков и сельской местности. Ежегодно после выпадения сильных дождей и наводнений тонны мусора попадают в реки и каналы, вызывая загрязнение водоемов. Например, в прошлом году разлив реки в Гейчае, а также переполнение канала в Гяндже привели к тому, что близлежащие к этим городам районы оказались под водой, смешанной с мусором.

Социальные сети переполнены жалобами, связанным со скоплениями мусора на улицах Ленкорани, Гянджи, Закатал, Шеки и других городов, на загрязнение зеленых зон в местах массового туризма. В центральных районах Баку ситуация с вывозом отходов визуально улучшилась, а мусорные свалки вдоль дорог, на улицах и во дворах практически исчезли. Но по мере удаления от центра столицы Азербайджана картина становится все непригляднее. В ряде пригородных районов мусорных контейнеров нет вообще, в результате жители вынуждены либо выбрасывать бытовые отходы на задворки жилых кварталов, либо закапывать их во дворах. В ряде пригородных поселков мусорные контейнеры зачастую ставят в крайне неудобных местах. В результате из-за грязевых луж, образующихся после дождей, к ним невозможно подступиться, и жители выбрасывают бытовые отходы где попало. Сотрудники редакции haqqin.az, которые провели мониторинг в ряде районов столицы, выяснили, что, к примеру, на участках дороги от станции метро «Хатаи» до моста Бабека мусорные контейнеры, принадлежащие, вероятно, расположенным поблизости ресторанам и кафе, установлены вдоль дороги. Вдоль обочин от моста Бабека в направлении микрорайона Халглар Достлугу также можно увидеть мусорные контейнеры. Однако найти здесь обычную урну для окурков или пустых пластиковых бутылок крайне трудно.

Возле станции метро «Ахмедлы» почти все мусорные контейнеры из-за хаотично выросших здесь в последние несколько лет магазинов, кафе и ресторанов уже к середине дня переполнены. Некоторые владельцы заведений, ленясь дойти до ближайших урн, оставляют прямо у входа картонные коробки, которые используют в качестве мусорных баков. В более удаленных районах, таких как поселок Раманы, мусорные контейнеры установлены на территории жилых кварталов, однако добраться до них в дождливую погоду бывает крайне сложно – вокруг сплошь лужи и грязь. В поселке Зых контейнеры практически стоят рядом с каждым двором, а вот в Бина, Мухаммедли и Бинагади ситуация оставляет желать лучшего. Регулярно жалуются на ситуацию с мусором жители массива Савалан. По их словам, они не могут подойти к контейнерам из-за вони и бездомных животных, которые роются в разбросанных по улице отходах и мусоре. При этом, даже когда контейнеры пусты, многие жители выбрасывают отходы прямо на улицу. Дополняет эту атмосферу вопиющей антисанитарии пластиковые пакеты - подхватываемые ветром, они застревают в кустах и в кронах деревьев. В центре столицы наличие мусорных контейнеров является ответственностью Бакинского городского жилищно-коммунального департамента, а вот пригороды и сельские районы контейнерами обеспечивают местные исполнительные органы и муниципалитеты. Несмотря на многочисленные обращения, нам так и не удалось получить ответы относительно критериев размещения контейнеров, их замены, а также выделяемых на это средств. Мы также не смогли получить информацию от исполнительных властей Бинагади и Сабунчи. В местных муниципалитетах сообщили, что их бюджеты формируются за счет налоговых поступлений. При этом сумма налоговых поступлений годами остается неизменной, а сам сбор платежей вызывает неизменные затруднения.

Тем не менее, из редких сообщений Министерства внутренних дел о штрафах за мусор, можно понять, что проблема с нехваткой средств у муниципалитетов решается после наложения штрафа. В результате территории очищаются, и на них устанавливают мусорные контейнеры. Очевидно, что поддержание чистоты на территориях является в равной степени обязанностью как граждан, так и исполнительных органов власти. Согласно действующим правилам, за сбор мусора отвечают коммунальные предприятия, подведомственные местным исполнительным органам. Однако на практике в удаленных сельских районах эту задачу решают местные муниципалитеты. Доктор философии Эльнур Сафаров, старший научный сотрудник Института географии Министерства науки и образования, отметил в интервью haqqin.az, что повышение штрафов за мусор поможет решить проблему с отходами и, наконец, вынудит отказаться от привычки выбрасывать мусор где попало. «Однако просто штрафами проблему не решить, - считает Сафаров. - Важным аспектом является размещение мусорных контейнеров и обеспечение их доступности. В крупных городах, особенно в Баку, эта проблема решается более организованно, чем в регионах, где ситуация намного хуже».