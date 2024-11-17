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В Азербайджане мусор решили расчищать штрафами

наш спецреп
Ульвия Худиева, собкор
00:27 343

Как уже ранее сообщал haqqin.az, в Азербайджане увеличены штрафы за безадресный выброс бытовых отходов. Внесенные в «Кодекс об административных правонарушениях» изменения устанавливают их в размере 300 манатов для физических лиц, 1.000 манатов для должностных лиц и 4.000 манатов для юридических лиц.

Как считают чиновники, прежние размеры штрафов за нарушение чистоты на улицах оказались неэффективными.

В целом проблема с выбросом и вывозом отходов, а также нехваткой мусорных контейнеров остается актуальной как для Баку, так и для его пригородов, регионов, поселков и сельской местности. Ежегодно после выпадения сильных дождей и наводнений тонны мусора попадают в реки и каналы, вызывая загрязнение водоемов. Например, в прошлом году разлив реки в Гейчае, а также переполнение канала в Гяндже привели к тому, что близлежащие к этим городам районы оказались под водой, смешанной с мусором.

Проблема с выбросом и вывозом отходов, а также нехваткой мусорных контейнеров остается актуальной как для Баку, так и для его пригородов, регионов, поселков и сельской местности

Социальные сети переполнены жалобами, связанным со скоплениями мусора на улицах Ленкорани, Гянджи, Закатал, Шеки и других городов, на загрязнение зеленых зон в местах массового туризма.

В центральных районах Баку ситуация с вывозом отходов визуально улучшилась, а мусорные свалки вдоль дорог, на улицах и во дворах практически исчезли. Но по мере удаления от центра столицы Азербайджана картина становится все непригляднее. В ряде пригородных районов мусорных контейнеров нет вообще, в результате жители вынуждены либо выбрасывать бытовые отходы на задворки жилых кварталов, либо закапывать их во дворах.

В ряде пригородных поселков мусорные контейнеры зачастую ставят в крайне неудобных местах. В результате из-за грязевых луж, образующихся после дождей, к ним невозможно подступиться, и жители выбрасывают бытовые отходы где попало.

Сотрудники редакции haqqin.az, которые провели мониторинг в ряде районов столицы, выяснили, что, к примеру, на участках дороги от станции метро «Хатаи» до моста Бабека мусорные контейнеры, принадлежащие, вероятно, расположенным поблизости ресторанам и кафе, установлены вдоль дороги. Вдоль обочин от моста Бабека в направлении микрорайона Халглар Достлугу также можно увидеть мусорные контейнеры. Однако найти здесь обычную урну для окурков или пустых пластиковых бутылок крайне трудно.

Регулярно жалуются на ситуацию с мусором жители массива Савалан

Возле станции метро «Ахмедлы» почти все мусорные контейнеры из-за хаотично выросших здесь в последние несколько лет магазинов, кафе и ресторанов уже к середине дня переполнены. Некоторые владельцы заведений, ленясь дойти до ближайших урн, оставляют прямо у входа картонные коробки, которые используют в качестве мусорных баков.

В более удаленных районах, таких как поселок Раманы, мусорные контейнеры установлены на территории жилых кварталов, однако добраться до них в дождливую погоду бывает крайне сложно – вокруг сплошь лужи и грязь.

В поселке Зых контейнеры практически стоят рядом с каждым двором, а вот в Бина, Мухаммедли и Бинагади ситуация оставляет желать лучшего.

Регулярно жалуются на ситуацию с мусором жители массива Савалан. По их словам, они не могут подойти к контейнерам из-за вони и бездомных животных, которые роются в разбросанных по улице отходах и мусоре. При этом, даже когда контейнеры пусты, многие жители выбрасывают отходы прямо на улицу. Дополняет эту атмосферу вопиющей антисанитарии пластиковые пакеты - подхватываемые ветром, они застревают в кустах и в кронах деревьев.

В центре столицы наличие мусорных контейнеров является ответственностью Бакинского городского жилищно-коммунального департамента, а вот пригороды и сельские районы контейнерами обеспечивают местные исполнительные органы и муниципалитеты.

Несмотря на многочисленные обращения, нам так и не удалось получить ответы относительно критериев размещения контейнеров, их замены, а также выделяемых на это средств. Мы также не смогли получить информацию от исполнительных властей Бинагади и Сабунчи.

В местных муниципалитетах сообщили, что их бюджеты формируются за счет налоговых поступлений. При этом сумма налоговых поступлений годами остается неизменной, а сам сбор платежей вызывает неизменные затруднения.

Несмотря на многочисленные обращения, нам так и не удалось получить ответы относительно критериев размещения контейнеров, их замены, а также выделяемых на это средств. Мы также не смогли получить информацию от исполнительных властей Бинагади и Сабунчи

Тем не менее, из редких сообщений Министерства внутренних дел о штрафах за мусор, можно понять, что проблема с нехваткой средств у муниципалитетов решается после наложения штрафа. В результате территории очищаются, и на них устанавливают мусорные контейнеры. Очевидно, что поддержание чистоты на территориях является в равной степени обязанностью как граждан, так и исполнительных органов власти.

Согласно действующим правилам, за сбор мусора отвечают коммунальные предприятия, подведомственные местным исполнительным органам. Однако на практике в удаленных сельских районах эту задачу решают местные муниципалитеты.

Доктор философии Эльнур Сафаров, старший научный сотрудник Института географии Министерства науки и образования, отметил в интервью haqqin.az, что повышение штрафов за мусор поможет решить проблему с отходами и, наконец, вынудит отказаться от привычки выбрасывать мусор где попало.

«Однако просто штрафами проблему не решить, - считает Сафаров. - Важным аспектом является размещение мусорных контейнеров и обеспечение их доступности. В крупных городах, особенно в Баку, эта проблема решается более организованно, чем в регионах, где ситуация намного хуже».

Доктор философии Эльнур Сафаров, старший научный сотрудник Института географии Министерства науки и образования

Эксперт добавил, что в регионах хронически не хватает мусорных контейнеров, и эта проблема становится заметной по мере того, как речь заходит о сельских и пригородных территориях. А в районах, расположенных на берегах рек и озер, ситуация и вовсе близка к критической.

«Например, в 2021-2022 годах в рамках международного проекта Норвегия-Азербайджан был проведен проект по очистке побережья Каспийского моря и рек, в том числе, Куры, от пластиковых отходов, - рассказал Эльнур Сафаров. - Мы наблюдали, что в Сальянском районе на берегу реки, особенно в районах, где дома стоят прямо у воды, почти все отходы выбрасывались непосредственно на берег, а часть сжигалась. И хотя местные жители утверждают, что сжигают мусор, чтобы избежать распространения антисанитарии, на самом деле это приводит к выбросу в атмосферу токсичных пластиковых частиц. Или же они смешиваются с речными потоками и попадают в Каспийское море. Мы также наблюдали большие объемы различных пластиковых отходов, выброшенных на берег или смешавшихся с речными потоками в районе Нефтечалы, где Кура соединяется с Каспийским морем».

По словам Сафарова, эти отходы в зависимости от объемов могут попасть в пищу рыб, а значит, представлять опасность и для людей, ведь рыболовство в этих местах – явление распространенное.

Кроме того, попадая в землю, пластиковые отходы не разлагаются столетиями, а их сжигание также крайне опасно для окружающей среды. В районах существует острая потребность в мероприятиях по переработке пластиковых отходов. Неправильное управление ими приводит к заболеваниям людей. Не случайно различные организации, НПО и волонтеры многие годы проводят многочисленные информационные кампании и тренинги, цель которых - дать людям достаточное понимание проблемы охраны окружающей среды и внедрить соответствующие правила в повседневную жизнь.

«Есть люди, которые совершенно сознательно загрязняют окружающую среду, - констатирует Сафаров. - В этом плане повышение штрафов очень полезно, поскольку, сталкиваясь с финансовыми санкциями, эти люди трижды подумают, прежде чем выбросят мусор в неположенном месте. Будем надеяться, что в будущем это станет для них привычкой».

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